Onduidelijkheid over ‘marktconform’ loon en speciale langetermijnbonus voor nieuwe Bpost-CEO

Vorige week kondigde postbedrijf Bpost de komst van Chris Peeters aan als nieuwe CEO. Peeters heeft mometeel nog de leiding over hoogspanningsbeheerder Elia en is in 2021 verkozen tot ‘Manager van het Jaar’.

Zijn overstap naar Bpost is opmerkelijk. Het postbedrijf is voor 51 procent in handen is van de Belgische staat. In principe geldt voor functies in overheidsbedrijven een loonplafond, waardoor Peeters heel wat minder zou kunnen verdienen dan momenteel bij Elia. Daar had hij in 2022 recht op een totale verloning van 1,35 miljoen euro.

Om niet te veel aan loon te moeten inboeten, zou Peeters volgens de Franstalige krant Le Soir mogen rekenen op speciale verloningen en een zogenoemde langetermijnbonus. Zijn vaste basisloon zal 585.000 euro bedragen. Dat is 200.000 euro meer is dan zijn voorganger Dirk Tirez, al is er ondertussen ook een loonindexatie geweest. Dat basisloon zou via bonussen en variabele verloningen wel nog kunnen aangevuld worden tot 1,2 miljoen euro. Dat bedrag zou minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen), in die hoedanigheid bevoegd voor Bpost, vernoemd hebben op het kernkabinet.

Dat bedrag wil De Sutter echter niet herhalen en daarvoor verwijst ze nu door naar Bpost. Ook bij het postbedrijf hullen ze zich in stilzwijgen over concrete bedragen. Wel benadrukt Bpost dat het loonpakket “marktconform” is. Volgens een woordvoerder is de verloning conform “met de akkoorden die gemaakt zijn met de overheid rond renumeratie. De basisenveloppe is dezelfde. De variabele premies zijn gelinkt aan de performantie en zijn marktconform”.