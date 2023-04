Onduidelijkheid in VS na verbod van federale rechter op abortuspil

Het intrekken van de vergunning kan ertoe leiden dat het gebruik van de abortuspil in het hele land verboden wordt. Het vonnis van de rechter in Texas wordt dan ook gezien als een nieuwe overwinning van de conservatieve beweging, die de toegang tot abortus in de Verenigde Staten probeert te beperken.

De rechter in Texas, de nog door oud-president Donald Trump benoemde Matthew Kacsmaryk, die bekendstaat als zeer conservatief en om zijn anti-abortusopvattingen, gaf de federale regering wel een week de tijd om in beroep te gaan tegen zijn beslissing.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft meteen na de uitspraak aangekondigd dat het inderdaad in beroep zal gaan tegen de schorsing. ‘De regering is het sterk oneens met de beslissing’, reageerde minister van Justitie Merrick Garland. ‘We zullen in beroep gaan en in de tussentijd een opschorting aanvragen.’

Impact Mifepriston wordt in combinatie met misoprostol gebruikt om een ongewenste zwangerschap te onderbreken in de eerste tien weken na conceptie. Misoprostol kan ook zonder mifepriston worden gebruikt, maar is dan veel minder effectief. Het besluit treft naar schatting 500.000 vrouwen per jaar die hun toevlucht nemen tot de abortuspil in de VS.

Risico’s abortuspil verwaarloosbaar

In zijn vonnis van 67 pagina’s accepteert rechter Kacsmaryk de meeste argumenten van de aanklacht die in november werd aangespannen tegen de Amerikaanse medicijnwaakhond FDA. Achter de zaak schuilt een coalitie van artsen en anti-abortusorganisaties. De coalitie had de zaak opzettelijk in een district in de staat Texas aangespannen waar de ultraconservatieve Kacsmaryk de enige rechter is.

Net als de eisers verwijst de rechter naar onderzoeken over de risico’s die worden toegeschreven aan de abortuspil, hoewel die door de meerderheid van de wetenschappelijke gemeenschap als verwaarloosbaar worden beschouwd. Ze beschuldigen de FDA ervan niet de gebruikelijke (veiligheids)procedures te hebben gevolgd toen het middel in 2000 door het agentschap werd beoordeeld. Daar zouden politieke motieven aan ten grondslag hebben gelegen volgens de aanklagers.

Hooggerechtshof

Tegelijkertijd oordeelde een federale rechter in de staat Washington in een ander proces echter dat de vergunning voor de verkoop van mifepriston niet kan worden ingetrokken.

Het zal dus waarschijnlijk aan het Hooggerechtshof zijn, dat door de voormalige Republikeinse president Trump is voorzien van meer conservatieve rechters, om duidelijkheid te scheppen.