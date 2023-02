Onderzoeksteam: ‘Poetin betrokken bij levering van wapentuig dat vlucht MH17 uit de lucht schoot’

Na te zijn bijgepraat door het Joint Investigation Team (JIT), meldt Piet Ploeg dat het onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17 geen nieuwe verdachten heeft opgeleverd. De nabestaanden van de ramp zijn teleurgesteld dat het onderzoek geen nieuwe verdachten heeft opgeleverd, aldus Ploeg.

Er is wel concrete informatie dat de Russische president Vladimir Poetin een actieve rol had. Poetin had een grote rol in het leveren van wapentuig naar Oost-Oekraïne, wat leidde tot het neerhalen van de vlucht. Het burgervliegtuig vloog boven het conflictgebied waarin pro-Russische separatisten streden met het Oekraïense leger.

‘Sterke aanwijzingen’

“Er zijn sterke aanwijzingen dat in Rusland door president Poetin is beslist over de verstrekking van de Buk-TELAR aan de separatisten”, aldus het Joint Investigation Team (JIT) tijdens de persconferentie over de huidige stand van het onderzoek.

De president kan echter niet vervolgd worden, zo meldt het JIT. “Het vergaarde bewijs is niet concreet genoeg om in de rechtszaal tot veroordelingen te leiden”, zo meent het Nederlandse Openbaar Ministerie. “Daarom worden op dit moment geen nieuwe rechtszaken gestart.”

Op 17 juli 2014 stortte het toestel van Malaysia Airlines neer boven Oost-Oekraïne. Alle 298 inzittenden, onder wie 196 Nederlanders en 4 Belgen, kwamen om het leven. Onlangs werd al bekend dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) zich gaat buigen over de rol van Rusland bij het neerhalen van de vlucht. Volgens het JIT kunnen de woensdag gepresenteerde onderzoeksresultaten bijdragen aan deze zaak.

Andere klachten

Er lopen nog twee sporen om gerechtigheid te krijgen. In november veroordeelde de rechtbank twee Russen en een Oekraïner tot levenslange gevangenisstraffen voor hun betrokkenheid bij de ramp en de dood van 298 reizigers. Een vierde verdachte werd vrijgesproken.

Nu bewandelt Nederland twee andere sporen om gerechtigheid te krijgen. Er loopt een procedure bij de VN-organisatie voor burgerluchtvaart ICAO. In januari werd duidelijk dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens klachten van individuele nabestaanden in behandeling neemt én zich zal buigen over een klacht van Nederland. Rusland moet zich dus voor het internationale hof in Straatsburg verantwoorden, waarbij de door het JIT vergaarde informatie mogelijk een belangrijke rol kan spelen.