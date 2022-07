Onderzoekers ontdekken oorsprong van dodelijke ‘Blob’, die verantwoordelijk is voor massale vissterfte

De stijgende temperaturen, hittegolven en extreme weersomstandigheden hebben onze oceanen niet onaangetast gelaten. Zo moet ook blijken uit een onderzoek van de Universiteit van Hamburg. Wetenschappers van deze universiteit hebben in het noordoosten van de Stille Oceaan een gigantische plas ontdekt die tot drie graden warmer is dan de rest van de Stille Oceaan. Het gebied is wel drie miljoen vierkante meter groot en is ontstaan door menselijke invloeden.

Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat de temperatuur van het grote gebied de afgelopen 25 jaar met gemiddeld 0,05 graden Celsius per jaar is gestegen. Het gevolg? De afgelopen twintig jaar zijn er in de regio 31 mariene hittegolven geweest, vergeleken met slechts negen tussen 1982 en 1999.

Meer klodders

De warmwaterbron zal volgens de onderzoekers de temperatuur van de Stille Oceaan blijven verhogen waardoor zowel de frequentie als de intensiteit van mariene hittegolven - zoals de Blob of Klodder - zal toenemen.

The ‘Blob’ of ‘Klodder’ is een onderwaterhittegolf waardoor het water enkele graden warmer wordt dan normaal. Meestal gaat deze opwarming gepaard met de massale sterfte van bepaalde zeedieren en -wezens. “De sterke stijging van de watertemperatuur zal ecosystemen verder tot het uiterste drijven”, zo waarschuwt onderzoeker Armineh Barkhordarian (Universiteit van Hamburg).

De meest recente mariene hittegolf hield drie jaar aan, van 2019 tot 2021. Tijdens deze hittegolf was het water op bepaalde plaatsen maar liefst zes graden warmer dan normaal.