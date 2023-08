Onderzoekers: hackers bespioneerden diplomaten in Wit-Rusland

ESET stelt dat de hackers lokale internetnetwerken gebruikten om toegang te krijgen tot ongeveer vijftien apparaten van diplomaten uit twee Europese landen, een Zuid-Aziatisch land en een Afrikaans land. De spionagecampagne begon in 2021 en is nog steeds aan de gang, zei Matthieu Faou, de hoofdauteur van het rapport. Het is niet precies duidelijk hoe de hackers toegang kregen tot de apparaten.

Wel weet ESET dat de hackers de toegang tot het Internet van hun doelwitten wisten aan te tasten en dat die acties hoogstwaarschijnlijk op het niveau van de internetproviders plaatsvonden. Dat betekende, zo stelt het bedrijf, dat de slachtoffers zonder het zelf te merken werden aangespoord om kwaadaardige programma's te downloaden.

Wit-Rusland heeft niet op de publicatie van het rapport gereageerd. Het land is een trouwe bondgenoot van Rusland, dat de laatste jaren regelmatig in opspraak kwam vanwege grootschalige spionage en pogingen, soms geslaagde, van hackers om in Westerse netwerken en systemen in te breken.