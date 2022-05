Onderzoek naar ‘te traag’ politieoptreden bij schietpartij in Texaanse school

Bij de schietpartij in de school in Uvalde, Texas zijn dinsdag negentien kinderen en twee leerkrachten doodgeschoten. De achttienjarige dader is door de politie doodgeschoten. Het drama heeft Amerika geschokt en het debat rond vuurwapens weer doen oplaaien.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie zei vandaag dat het een officieel onderzoek zal starten naar het optreden van de politie tijdens de schietpartij. Daar had de burgemeester van het getroffen stadje Uvalde, Don McLaughlin, al eerder om gevraagd.

Beeld AFP

Kritiek op politie

Het doel van het onderzoek is om een onafhankelijk rapport op te stellen over het optreden van de politie die dag en om lessen te trekken voor andere aanvallen. Wanneer het af is, wordt het rapport ook gepubliceerd. De beoordeling zal “eerlijk, transparant en onafhankelijk” zijn, klinkt het.

De Amerikaanse politie kreeg eerder al kritiek op hun aanpak. Zo bleek achteraf dat negentien politieagenten al vroeg in positie waren in de gang van het klaslokaal waar de schutter zich schuilhield, maar geen poging deden om het lokaal binnen te dringen en de man te stoppen. In de plaats daarvan werd beslist te wachten op speciale eenheden. Achteraf bleek dat een verkeerde inschatting te zijn, gaf de directeur van het departement van Openbare Veiligheid in Texas later ook toe.

Beeld AFP

Bezoek van Biden

De Amerikaanse president Joe Biden is zondag aangekomen in de Texaanse stad Uvalde. Vijf dagen na de bloedige schietpartij in een basisschool wil hij zijn medeleven betonen aan de naasten van de slachtoffers.

Beeld AFP

De 79-jarige president, die zelf twee kinderen heeft verloren, heeft na de schietpartij zijn emoties de vrije loop gelaten. In Uvalde bezoekt hij met zijn echtgenote Jill eerst een gedenkteken dat voor de school is opgericht en woont hij daarna een misviering bij. In de namiddag (plaatselijke tijd) ontmoeten de Bidens families van slachtoffers en overlevenden van de moordpartij. Daarna zijn hulpverleners aan de beurt.