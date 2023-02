Onderzoek naar fraude met Turkse verblijfsvergunningen: ‘We zullen geen misbruik tolereren’

De bal zou aan het rollen zijn gegaan toen een bakkerij plots vijftig bakkers uit Turkije probeerde aan te werven. De job van bakker staat op de lijst van knelpuntberoepen in Vlaanderen. Werkgevers die zo’n vacature niet ingevuld krijgen, kunnen sinds 2019 via een ‘gecombineerde vergunning’ niet-EU-burgers naar hier halen om de job uit te oefenen. Zij krijgen dan een verblijfsvergunning en een toelating om te werken. Alleen blijken sommigen dit migratiekanaal te misbruiken.

De bedoeling is dat buitenlanders de gaten in onze jobmarkt opvullen. In werkelijkheid beschikken ze echter niet altijd over de juiste competenties, komen ze terecht in andere jobs of verdwijnen ze onder de radar. In het Turkse dossier worden er onder andere vraagtekens geplaatst bij de financiële middelen van de bedrijven die hier werknemers aanwerven. Sommigen blijken niet erg rendabel, maar kunnen zich wel nieuwe werknemers veroorloven.

Het Consulaat-generaal in Istanbul zou volgens politieke bronnen al zeker 130 vergunningen voor Turkse werknemers in Vlaanderen on hold hebben gezet wegens vermoedens van vergunningsfraude. Andere bronnen hebben het over meer dan 700 vergunningen, in alle gewesten.

Onderzoek

Deze cijfers wordt niet bevestigd, maar federaal staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (cd&v), de FOD Buitenlandse Zaken en Vlaams minister van Werk Jo Brouns (cd&v) erkennen wel dat er een onderzoek loopt naar mogelijk misbruik. “Strafrechtelijke inbreuken worden meteen overgemaakt aan het parket”, zegt Brouns. Naar sommige werkgevers loopt er al een gerechtelijk onderzoek.

Opvallend is dat veel werknemers uit dezelfde regio in Turkije komen. Bovendien werden heel wat aanvragen ingediend via dezelfde tussenpersonen en consultancybureaus. Dat doet vermoeden dat er sprake is van een georganiseerd systeem om familie en vrienden naar hier te halen. “Heel wat Turken die via de gecombineerde vergunning naar Vlaanderen kwamen, probeerden dit eerder via andere migratiekanalen”, zegt een ingewijde.

In oktober kwamen de eerste alarmsignalen uit Istanbul. Op 9 februari organiseerde de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) hierover een overleg met andere diensten op federaal en regionaal niveau. “Sindsdien is er een werkgroep samengesteld om bepaalde dossiers tegen het licht te houden”, klinkt het op het kabinet-De Moor. “Meer details kunnen we nog niet geven. Maar misbruik, op welke manier dan ook, zullen we niet tolereren.”

Borealis

Wat er met de bevroren vergunningen zal gebeuren, is nog onduidelijk. Reeds toegekende vergunningen worden mogelijk ingetrokken. Intussen bekijken Brouns en De Moor of ze de vergunningsprocedure kunnen verstrengen. Ook bekijken ze pistes “om dit soort fraude in de toekomst sneller in het vizier te krijgen”.

Volgens Ben Segers (Vooruit), het Kamerlid dat de zaak aankaartte in het parlement, zou vooral de Vlaamse overheid te weinig controles uitvoeren op de arbeidssituatie waarin buitenlanders terechtkomen. “Dit faciliteert mensensmokkel en uitbuiting, zoals we eerder al zagen in de Borealis-zaak.” Op een werf van het Antwerpse chemiebedrijf werden in 2022 tientallen slachtoffers van mensenhandel ontdekt.