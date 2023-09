Onderzoek naar fijnstof: wie in wijk met slechte lucht woont, moet vaker naar dokter

De bevindingen zijn op basis van een onderzoek door een consortium van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, onderzoekers van de KU Leuven, UHasselt, Vito en Ircel, de Intergewestelijke cel voor het Leefmilieu. Voor slechte lucht gaat het om wijken waar meer dan 14,6 microgram fijnstof per kubieke meter hangt, waarbij de fijnstofdeeltjes kleiner zijn dan 2,5 micrometer.

Het verschil is volgens professor milieu-epidemiologie Tim Narwot groot en “toont aan dat luchtverontreiniging echt een probleem is voor de volksgezondheid”, zegt hij in de krant. Het werkt aandoeningen zoals astma en hart- en vaatziekten in de hand. De doktersbezoeken kosten de overheid ook handenvol geld, de Onafhankelijke Ziekenfondsen schatten de besparing op potentieel 43 miljoen per jaar.