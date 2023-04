Onderzoek naar dodelijk treinongeval in Nederland, drie zwaargewonden nog op intensieve zorg

Wat is er precies gebeurd?

Hoe het ongeluk met de trein kon gebeuren is nog onduidelijk. Volgens een woordvoerder van de Nederlandse Spoorwegen (NS) zijn een goederentrein en een passagierstrein, die met zo’n 50 passagiers aan boord onderweg was van Leiden naar Den Haag, rond 3.45 uur vannacht gebotst met een bouwkraan op het spoor.

De trein ontspoorde gedeeltelijk: het voorste deel kwam in een weiland terecht, het middelste treinstel ligt op zijn kant op het spoor en in het achterste deel brak brand uit. Die brand is inmiddels geblust.

Waarom stond die kraan daar?

Op de plaats van het ongeval werden werkzaamheden uitgevoerd aan het spoor, aldus de NS. De kraan waartegen de treinen zijn gebotst, is een kraan op wielen die zowel op het spoor als op de weg kan rijden.

“De werkzaamheden, geplande onderhoudswerken, werden uitgevoerd op sporen waar geen treinen reden. Door onbekende oorzaak is de kraan in aanraking gekomen met de treinen, maar hoe dat precies gebeurd is, dat moet verder worden onderzocht.”

Bouwbedrijf BAM, dat de werkzaamheden uitvoerde, bevestigde eerder al dat het bezig was aan een regulier onderhoud uit aan het spoor nabij Voorschoten. “Maar ons materieel staat nooit op een spoor dat in dienst is”, klinkt het.

Hoe groot is de schade?

De trein ontspoorde gedeeltelijk: het voorste deel kwam in een weiland terecht, het middelste treinstel ligt op zijn kant op het spoor en in het achterste deel brak brand uit, die intussen is geblust.

De hulpdiensten waren snel ter plaatse om de slachtoffers te evacueren. Er is sprake van een dode. Volgens de Nederlandse media is het dodelijk slachtoffer een van de werknemers van BAM. Er werden 24 ambulances ingezet om 19 gewonden, onder wie de machinist, naar vijf ziekenhuizen te brengen. Hij zou botbreuken hebben opgelopen, maar is aanspreekbaar. Een twintigtal andere slachtoffers werd ter plekke behandeld.

Drie zwaargewonde slachtoffers van het treinongeluk liggen nog op de intensive care. Hun situatie is “zeer ernstig maar stabiel”, meldt een woordvoerder van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ).

Bekijk: een passagier filmt de ontsnapping uit de trein

Krijgt dit nog een staartje?

Verscheidene betrokken instanties hebben aangekondigd te willen achterhalen wat de oorzaak van de treinontsporing is geweest. Inmiddels lopen er vier onderzoeken. De politie en het Openbaar Ministerie doen een strafrechtelijk onderzoek naar het ongeluk.

Ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) doet onderzoek naar het ongeval. Dit zelfstandige bestuursorgaan komt doorgaans in actie bij rampen of grote ongevallen. Vanochtend was een aantal medewerkers van de OvV vrijwel direct ter plaatse voor een “eerste verkenning”, zoals een woordvoerder het omschreef.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft als toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat eveneens een onderzoek ingesteld. Ook spoorbeheerder ProRail doet onderzoek naar het ongeluk.

Wat is de impact op het treinverkeer?

Het treinverkeer op de lijn tussen Den Haag en Leiden zal “dagenlang” verstoord zijn, meldt de NS. Aan het einde van de ochtend wordt het treinverkeer vanaf Leiden in de richting van Utrecht, Haarlem en Schiphol weer opgestart.

NS-directeur Wouter Koolmees zegt in een eerste reactie dat hij geschokt is door het ongeluk bij Voorschoten. Over een eventuele oorzaak voor het ongeval wil hij niks zeggen: ‘Zoals iedereen zit ik vol met vragen’, aldus Koolmees. Hij roept op tot een “degelijk onderzoek”.

Topman John Voppen van spoorbeheerder ProRail noemt vandaag “een zwarte dag voor het Nederlandse spoor”.

De Nederlandse premier Mark Rutte spreekt op Twitter zijn medeleven uit voor de slachtoffers en nabestaanden van het “vreselijk treinongeluk”.

De Nederlandse koning Willem Alexander bezocht de plaats van het ongeluk. Beeld Brunopress

