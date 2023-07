Onderzoek naar corruptie van een Golfstaat: huiszoeking bij Europarlementslid Marie Arena (PS)

Volgens het federaal parket zijn er in totaal zes huiszoekingen verricht, in de woning van Marie Arena en op verschillende plaatsen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar of haar familie in verband staan.

“Ik werd gevraagd om vandaag aanwezig te zijn in mijn woning naar aanleiding van een bezoek van de onderzoeksrechter in het kader van het onderzoek naar Qatargate”, zo deelde Arena via haar advocate Michèle Hirsch mee. “Ik had al aan de onderzoeksrechter laten weten dat ik me ter zijner beschikking hield. Ik ben ervan overtuigd dat het onderzoek zal uitwijzen dat ik op geen enkele manier betrokken ben bij dit dossier. Waarschijnlijk zal ik in de loop van de komende weken, na de vakantie, verhoord worden.”

“In het kader van een dossier van vermoedelijke corruptie bij het Europees Parlement werden op woensdag 19 juli 2023 in Brussel zes huiszoekingen verricht in de woning van Marie Arena en op verschillende plaatsen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar of haar familie in verband staan”, laat het federaal parket van zijn kant weten. “Deze huiszoekingen maken deel uit van de onderzoekshandelingen die in dit dossier moeten worden uitgevoerd. Documenten en ICT materiaal werden namelijk in beslag genomen en zullen worden geanalyseerd. Deze operatie heeft niet geleid tot enige vorm van vrijheidsberoving.”

Golfstaat

Het federaal parket voert al enkele maanden een grootscheeps onderzoek naar pogingen van de Golfstaat Qatar en van Marokko om de economische en politieke besluitvorming van het Europees Parlement te beïnvloeden. Beide landen zouden via voormalig Italiaans Europarlementslid Pier Antonio Panzeri en diens vzw Fight Impunity geprobeerd hebben invloed uit te oefenen op beslissingen en resoluties van het Europees Parlement.

In dat dossier werden niet alleen Panzeri, maar ook zijn rechterhand Francesco Giorgi, diens partner en vicevoorzitter van het Europees Parlement Eva Kaili, de Brussels-Italiaanse lobbyist Nicolo Figa-Talamanca, het Belgische Europarlementslid Marc Tarabella, en het Italiaanse Europarlementslid Andrea Cozzolino in verdenking gesteld.

Lees ook Wie is wie in Qatar-gate? De gezichten en vertakkingen achter het corruptieschandaal binnen de Europese instellingen 1,5 miljoen euro smeergeld gevonden in ‘Qatargate’: is dit nog maar het begin?

Op 19 juni besloot onderzoeksrechter Michel Claise zich dan terug te trekken uit het dossier, nadat aan het licht was gekomen dat zijn zoon en een zoon van Marie Arena, het Belgische Europarlementslid van de PS wiens naam ook in het dossier opduikt, sinds 2018 samen een bedrijfje hebben. Het dossier werd daarop overgenomen door onderzoeksrechter Aurélie Dejaiffe.