Ondertussen al vier personen die BBC-presentator beschuldigen van seksueel wangedrag

Gisteren was nog sprake van twee meldingen. De derde aantijging kwam van een 23-jarige. Die meldde dat de presentator meerdere malen geldbedragen had opgestuurd en dat de twee elkaar tijdens de coronalockdown een aantal keren hadden gezien. Een vierde melding ging over “griezelige en vieze berichtjes” via Instagram aan een toen 17-jarige. Het ging om berichtjes met hartjes en kusjes.

De eerste melding kwam op 8 juli naar voren in een interview in het Britse blad The Sun. De ouders van het vermeende slachtoffer lieten weten dat de presentator geld zou hebben betaald aan een destijds minderjarige persoon voor expliciete beelden. Het zou gaan om 35.000 Britse ponden, omgerekend zo’n 41.000 euro. De advocaat van het vermeende slachtoffer zelf liet echter weten dat er niets waar was van dit verhaal.

De tweede melder is begin twintig en leerde de man kennen via een datingapp. De persoon beweert dat de presentator daarna bedreigende berichten stuurde omdat hij bang was dat zijn identiteit bekend zou worden.

De zaak zorgt in het Verenigd Koninkrijk voor veel beroering. Ook premier Rishi Sunak noemde de beschuldigingen schokkend. Een snel en grondig onderzoek is volgens de premier “het juiste om te doen”. Dat onderzoek is nu in handen van de politie. Die moet nu onderzoeken of er criminele feiten zijn gebeurd. Als er seksueel getinte foto’s verstuurd werden toen de jongens zeventien waren, is dat strafbaar.