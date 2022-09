Ondertekening EU-programma voor 500 miljoen euro steun voor Oekraïne

Het geld, dat werd beloofd tijdens de campagne ‘Stand up for Ukraine’ en de donorconferentie in Warschau, zal gaan naar huisvesting en onderwijs voor mensen die door de oorlog ontheemd zijn geraakt of naar het land zijn teruggekeerd. Het is volgens de Commissie – die een en ander aankondigde in de marge van de achtste Associatieraad tussen Oekraïne en de EU deze maandag in Brussel – ook bestemd voor de landbouwsector in het land.

Er werden nog drie andere overeenkomsten ondertekend: de eerste gaat over de deelname van Oekraïne aan het programma Digitaal Europa. Daardoor kunnen Oekraïense bedrijven, organisaties en overheidsdiensten fondsen aanvragen voor projecten voor kunstmatige intelligentie, supercomputers of geavanceerde digitale vaardigheden.

De andere twee overeenkomsten moeten de weg vrijmaken voor douane- en belastingfaciliteiten, “een belangrijke stap voorwaarts voor de pretoetredingsstrategie van Oekraïne”, aldus de Commissie.

De achtste Associatieraad, die wordt voorgezeten door de diplomatieke chef van de EU, Josep Borrell, en de Oekraïnse eerste minister, Denys Shmyhal, is de eerste in zijn soort sinds Oekraïne de status van kandidaat-lidstaat van de EU heeft gekregen.

Shmyhal had een ontmoeting met vicevoorzitter van de Commissie Maros Sefcovic en besprak de “verscherping van de sancties tegen Rusland en de integratie van Oekraïne in de energiemarkt van de EU”. Op zijn Telegram-account riep hij op tot “de invoering van een totaal energie-embargo tegen Rusland”.