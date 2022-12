‘Onderscheid maken tussen wie niet kán en wie niet wíl betalen’: minister Van Quickenborne neemt deurwaarders in het vizier

De strijd tegen de zogenaamde ‘schuldenindustrie’ wordt een prioriteit in het nieuwe werkjaar, zegt minister Van Quickenborne. Hij tekent drie krachtlijnen uit voor een wetswijziging. De tarieven voor tussenkomsten van deurwaarders moeten verlaagd worden, er dient gewied te worden in de complexe structuur van de tarifering en mensen die al in een traject van schuldbemiddeling zitten, mogen tijdelijk niet bezwaard worden met extra interventies van een deurwaarder.

“Concreet zullen we deurwaarders verplichten om het Centraal Bestand voor Schulden beter te raadplegen”, legt Van Quickenborne uit. “Als blijkt dat de betrokkene al in schuldbemiddeling zit, zou er een bevriezingsperiode moeten ingaan waarbij een deurwaarder drie maanden lang niet aan de deur kan komen met nieuwe vorderingen. In die periode kan schuldbemiddeling verder onderzocht worden. Lukt dat, des te beter. Lukt dat niet, dan zou er een traject moeten volgen met lagere tarieven en meer transparantie.”

Notarissen

De minister maakt de vergelijking met de hervorming van het notariaat. Die leidt ertoe dat vanaf 1 januari het ereloon van notarissen verlaagd wordt, met zelfs een kwart bij de verkoop van een gemiddelde woning. Van Quickenborne: “Vooraf zei men dat dat nooit ging lukken, maar kijk: volgende week is het zover. Nu gaan we hetzelfde doen bij de deurwaarders. Het is de bedoeling om het onderscheid te maken tussen mensen die niet willen betalen en mensen die niet kunnen betalen. Voor de eerste groep moeten we streng zijn, de tweede moeten we helpen.”

De overkoepelende Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders bevestigt dat er gesprekken gaande zijn over een hervorming. “Wij onderschrijven de doelstelling om de tarieven overzichtelijker en duidelijker te maken voor de burgers en ook om ze goedkoper te maken voor kleinere consumenten”, zegt woordvoerster Sylvie Vanmaele. Volgens de koepel verlopen de onderhandelingen ‘constructief’. “De huidige wet dateert van 1976. Die kan wel een modernisering gebruiken.”

Armoede

De strijd tegen opstapelende schuldlast is sinds lang een prioriteit voor armoedeverenigingen. Voorlopig reageert het Netwerk tegen Armoede afwachtend. “Voor ons zijn de voorstellen van minister Van Quickenborne te beperkt om werkelijk de problemen van mensen in armoede aan te pakken. Alle kosten moeten aan banden gelegd worden, zowel in de minnelijke als gerechtelijke fase”, zegt Caroline Van der Hoeven, coördinator van het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding. Het Netwerk pleit voorts voor “een dringende hervorming van de collectieve schuldenregeling”.

Minister Van Quickenborne gaf het interview overigens per videoverbinding vanuit een safehouse. Sinds begin deze maand moet de minister samen met zijn gezin opnieuw onderduiken op een geheim adres, omdat gevreesd wordt voor een ontvoering. De bedreiging komt ook ditmaal uit het drugsmilieu.