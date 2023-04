Onderhandelingen over miljarden lopen ‘moeilijk’: regering en Engie vinden nog geen akkoord over maximumfactuur voor kernafval

De onderhandelingen tussen de regering-De Croo en Engie over een maximumfactuur voor de berging van het Belgisch kernafval verlopen ‘moeilijk’. Een maand na de deadline lijkt er voorlopig nog geen landing in zicht.

Op Pasen en paasmaandag is er niet onderhandeld, maar de dagen voordien wel. Ook deze week lopen de gesprekken verder. De bedoeling van de regering-De Croo is om “binnen afzienbare tijd” een deal te sluiten over de maximumfactuur voor de berging van het Belgische kernafval. Het gaat om een maximumfactuur die kan oplopen tot 20 miljard euro of meer.

Volgens welingelichte bronnen verlopen de onderhandelingen “moeilijk”. Er staat dan ook veel geld op het spel. “Als we willen, hebben we morgen een akkoord. Als we toegeven en wat miljarden van de maximumfactuur doen, dan zal Engie meteen toehappen. Maar dat kan niet de bedoeling zijn”, luidt het. De komende dagen wordt geen doorbraak verwacht.

Voor de federale regering leiden de kabinetten van premier Alexander De Croo (Open Vld) en minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) de onderhandelingen. Voor Engie heeft topvrouw Catherine MacGregor het laatste woord.

Rusland

Sinds maart 2022 zijn de regering-De Croo en het Franse Engie in gesprek over een doorstart voor Doel 4 en Tihange 3. De kerncentrales moeten de energiebevoorrading helpen te verzekeren nu de Russische gastoevoer is afgesloten en Frankrijk in de knoei zit met zijn kerncentrales. Sinds januari 2023 is er een startakkoord. Dit moet nu verder uitgewerkt worden.

De komst van maximumfactuur voor de berging van het Belgisch kernafval is een belangrijke toegift aan het energiebedrijf. In het startakkoord (een ‘heads of terms’) is opgenomen dat de factuur “midden maart” zou vastgelegd worden, op basis van schattingen van de Commissie voor nucleaire voorzieningen en afvalbeheerder NIRAS. Deze schattingen zijn klaar. Er is een bedrag berekend per kubieke meter voor het laagradioactief afval en een bedrag per kubieke meter voor het hoogradioactief afval.

De kans bestaat dat de onderhandelingen nog enkele weken, wie weet maanden, aanslepen. Voor de doorstart van Doel 4 en Tihange 3 tegen november 2026 is dat nog niet meteen een probleem, klinkt het in de regering. Ook het nieuws dat Engie nog geen nieuwe nucleaire brandstof voor de twee kerncentrales wil bestellen, doet de alarmbellen niet afgaan.

Uitstel

“Engie heeft bij zijn Spaanse leverancier uitstel gevraagd voor die bestelling. Maar men heeft ons verzekerd dat die levering nog gewoon op tijd zal komen voor de doorstart eind 2026”, zegt een bron. Volgens specialisten neemt zo’n bestelling tweeënhalf jaar in beslag. Engie heeft al eerder laten verstaan dat het geen financiële risico’s zal nemen zonder zekerheid over de verlenging.

De voorbereidende studies voor de noodzakelijke onderhoudswerken aan de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 zijn wel al begonnen, sinds januari. De regering heeft daar bij de recente begrotingscontrole 19 miljoen euro voor vrijgemaakt.

Volgens het startakkoord zal de regering-De Croo pas in de lente van 2024 haar finale goedkeuring geven voor het ‘hoogradioactieve deel’ van de maximumfactuur. Tegen dan moet duidelijk zijn of Engie er alles aan doet om Doel 4 en Tihange 3 tijdig paraat te krijgen. Als dat niet het geval blijkt, zal de regering haar fiat niet geven. Voor het ‘laagradioactieve deel’ van de factuur zal pas groen licht komen als de verlenging helemaal rond is. In principe is dat dus eind 2026.