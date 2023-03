Onder anderen ex-Kamervoorzitters Herman De Croo en Siegfried Bracke kregen jarenlang onwettige pensioenbonus

Niemand van de huidige Kamerleden zou op de hoogte geweest zijn van de regeling. Kamervoorzitter Eliane Tillieux (PS) zou het bestaan van de pensioenbonus pas op het spoor gekomen zijn nadat iemand er een aanvraag voor had ingediend. Daarop schakelde de voorzitter twee externe juridische adviseurs in.

Beiden kwamen tot de conclusie dat de bonus onwettig is. Concreet gaat de regeling in tegen de wet-Wijninckx. Die bepaalt dat het absolute plafond voor ambtenarenpensioenen op 91.922,99 euro per jaar ligt. Door de pensioenbonus zou dat bedrag overschreden worden.

Acht ambtenaren en één weduwe zouden al van de bonus genoten hebben. Een andere ambtenaar zou de bonus vanaf 1 mei 2023 uitbetaald krijgen. Twee andere topambtenaren dienden een aanvraag in, maar kregen nog geen positieve beslissing.

Onder de begunstigden zouden ook ex-Kamervoorzitters Herman De Croo en Siegfried Bracke zitten. Die laatste kwam enkele jaren geleden nog in opspraak omdat hij tijdens zijn periode als voorzitter als adviseur voor Telenet werkte.

“Ik ontvang die vergoeding sinds een jaar of drie, want je moet daarvoor eerst al je parlementaire mandaten beëindigd hebben”, reageert Herman De Croo. “Mijn ‘normale’ uittredingsvergoeding heb ik geweigerd, juist omdat ik die als voorzitter al ontvang. En wat ik als pensioen ontvang, is uiteraard onderworpen aan de beperkingen van het plafond-Wijninckx. Het is toch niet aan mij om aan de Kamer te vragen: ben je wel zeker?”

Terugvorderingen

De vaststelling deze ochtend deed heel wat stof opwaaien. Volgens bronnen heeft het bureau van de Kamer meteen beslist de regeling voor iedereen op te schorten en de geldsommen terug te vorderen. Daarnaast zou het bureau onderzoeken hoe de regeling er is kunnen komen.

Het is nog niet duidelijk over hoeveel euro het in totaal gaat. Maar omdat de bonus al sinds 1998 uitbetaald wordt, loopt de rekening waarschijnlijk hoog op.

De ambtenaren kregen het bedrag op hun rekening uitbetaald voor een periode die dubbel zo lang is als de periode waarin ze in dienst waren. De uittredingsvergoeding bedroeg het verschil tussen het minimumpensioen dat de ambtenaar zou krijgen volgens de pensioenwetgeving, en het maximumpensioen waarop de ambtenaar recht zou hebben als er geen wettelijke grens zou zijn.

Groen-Kamerlid Kristof Calvo eist een schorsing van en volledige transparantie over de vergoedingen. “Zulke pensioenextra’s waar niemand van weet zijn echt geen reclame voor de politiek. Voor ons is het duidelijk: deze kwestie moet ook leiden tot een versnelling inzake politieke vernieuwing, een belangrijke belofte van het Vivaldi-regeerakkoord.”

Ook N-VA-fractieleider Peter De Roover vraagt een onmiddellijke stopzetting. “Dit is volstrekt onaanvaardbaar en moet juridisch tot op het bot worden onderzocht. Alle mogelijkheden moeten worden uitgeput om ervoor te zorgen dat dit systeem binnen het wettelijk kader blijft én binnen de regels van het politieke fatsoen. Dat geldt voor iedereen die er gebruik van gemaakt heeft of gebruik van zal maken.”