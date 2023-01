Ondanks verbod toch nog Russische vlaggen in publiek Australian Open

“Het verbod is per direct van kracht”, zei Tennis Australia in een statement. “We zullen blijven samenwerken met de spelers en onze fans om te zorgen voor de best mogelijke omgeving om van het tennis te genieten.” Fans mochten aanvankelijk vlaggen binnenbrengen, maar mochten die “niet gebruiken om overlast te veroorzaken”. Maandag was er echter een incident, waarbij een Russische driekleur op een veld werd geplaatst.

Dat gebeurde bij de partij in de eerste ronde tussen de Oekraïense Kateryna Baindl (WTA 95) en de Russin Kamilla Rakhimova (WTA 110). Russische en Wit-Russische spelers komen net als in veel andere sportcompetities op de Australian Open onder neutrale vlag in actie. Ze worden uit verschillende internationale sportcompetities geweerd vanwege de inval van Rusland in Oekraïne. Zo mochten ze vorig jaar niet deelnemen aan Wimbledon.

Politie en veiligheidsdiensten verwijderden de vlag op vraag van de Oekraïense supporters. Ook bij de wedstrijd van Daniil Medvedev (ATP 8), tegen de Amerikaan Marcos Giron (ATP 56) in de Rod Laver Arena, was een Russische vlag te zien. Vanmiddag, nadat het verbod werd afgekondigd, werd ook nog een vlag bovengehaald in de John Cain Arena bij de wedstrijd tussen de Rus Andrey Rublev en de Oostenrijker Dominic Thiem.

De Oekraïense ambassadeur Vasyl Myroshnychenko veroordeelde met klem het openbaar tonen van de Russische vlag.