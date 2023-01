Ondanks val is Loena Hendrickx de eerste Belgische vrouw op het erepodium EK kunstschaatsen

Op de korte kür lukte het Hendrickx donderdag nog niet om haar favorietenrol waar te maken. Deze vrije kür was haar tweede kans, maar met twee vallen in het tweede deel was ze niet tevreden met haar prestatie. De Brusselse Nina Pinzarrone eindigt vijfde met een score van 185.92.

Hoewel Hendrickx de vrije kür niet foutloos doorkwam compenseerde haar elegantie en expressie voor de vallen, en eindigde Hendrickx met een medaille. Ze moet dus tevreden zijn met zilver. “Ik maakte twee hele grote fouten die niet mochten”, vertelde ze achteraf.

“Ik heb er geen verklaring voor, want mijn trainingen van gisteren en vandaag verliepen foutloos. Dat had ik ook verwacht van deze kür, maar ik heb het niet laten zien”, zei Hendrickx. “Ik baal enorm, ik wist gewoon dat er veel meer in zat.”

Na afloop schudde Hendrickx haar hoofd, al stond ze toch even op de eerste positie. Het was de laatste schaatser, Anastasija Goebanova, die haar alsnog passeerde en goud pakte.