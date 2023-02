Ondanks energiecrisis stijgt aantal renovaties nauwelijks: ‘De factuur kan oplopen tot 100.000 euro’

26.781 renovaties werden er in de eerste tien maanden van vorig jaar vergund. Nét iets minder dan in dezelfde periode in 2021, toen 26.796 renovatieprojecten groen licht kregen. De cijfers zijn opvallend in het licht van de flink gestegen energiefacturen. Want ondanks dure energie blijken huiseigenaren niet massaal aan het isoleren geslagen.

Johan Albrecht verwerkte de cijfers van Statbel in een analyse voor de denktank Itinera. “Ik had verwacht dat het aantal aanvragen voor vergunningen zou stijgen”, zegt hij.

Daling

Albrecht ziet verschillende verklaringen voor het feit dat dit niet gebeurde. Door corona werd de aanvoer van bouwmaterialen verstoord, wat leidde tot hogere prijzen. Zo viel de kost van een renovatie in 2022 veel hoger uit dan in 2019. Ook begon de rente weer te stijgen, waardoor kopers van een woning minder geld overhielden om aan een renovatie te besteden.

Er bestaan ondertussen allerhande subsidies, maar vaak zetten die weinig zoden aan de dijk. Wie het niet breed heeft, kan daardoor alleen kleine ingrepen doen, zoals het vervangen van een paar ramen. Niet genoeg om een woning energiezuinig te maken.

De vaststelling betekent ook slecht nieuws voor het grotere plaatje. “In Vlaanderen moet 95 procent van de woningen gerenoveerd worden om de klimaatdoelstellingen te halen”, zegt Albrecht.

“Ik heb in het verleden al berekend dat de helft van de eigenaars genoeg middelen heeft om een renovatie te financieren, maar de andere helft dus niet. Als je een woning koopt uit de jaren 60, dan kan de factuur voor een renovatie oplopen tot 100.000 euro. Een subsidie van 10.000 euro is dan niet voldoende.”

EPC-label

De drie gewesten proberen nu een tandje bij te steken om meer mensen aan het renoveren te krijgen. In Vlaanderen geldt er sinds dit jaar een renovatieplicht. Wie nu een woning koopt met een EPC-label E of F, moet de energiewaarde binnen de vijf jaar opkrikken tot D.

Volgens Albrecht is het goed dat de overheid dit signaal geeft. Maar ondanks het groeiende bewustzijn over de nood aan renovaties, de subsidies en de verplichtingen, hebben we de voorbije jaren dus geen spectaculaire stijging gezien. Integendeel.

Het energiezuiniger maken van individuele woningen gaat dus te traag. Daarom moeten we volgens Albrecht meer kijken naar collectieve oplossingen. Woningen in arme stadswijken kunnen klimaatneutraal worden door ze te verwarmen met restwarmte van de industrie.