‘Onacceptabel gedrag’: De Lijn start onderzoek naar sms’ende chauffeur

In het filmpje is te zien hoe de chauffeur met beide handen berichten aan het sturen is op zijn telefoon, terwijl hij met de bus rijdt in Brussel. Het voorval zou zich dinsdag hebben voorgedaan op de lijn 214 Aalst-Brussel. Volgens de passagier die het filmpje maakte en op sociale media deelde, was de chauffeur continu berichten aan het sturen en negeerde hij daarbij ook een rood verkeerlicht.

Bij De Lijn betreuren ze het voorval. “Al rijdend sms’en is sowieso wettelijk verboden en dit wordt dan ook vanzelfsprekend niet getolereerd door De Lijn”, zegt woordvoerder Marco Demerling. “De stipte naleving van het verkeersreglement en de veiligheid van onze reizigers zijn steeds primordiaal. Wij wensen ons dan ook uitdrukkelijk te excuseren voor het foute gedrag van deze chauffeur.”

De Lijn is intussen een onderzoek gestart. “We zijn volop aan het nakijken wie deze chauffeur is”, klinkt het. “Dat blijkt namelijk niet zo duidelijk uit het filmpje. Er zal uiteraard gevolg aan zijn gedrag worden gegeven. Zo zal de chauffeur op gesprek moeten komen, waarbij gewezen zal worden op de verkeersinbreuk en zijn onacceptabele gedrag. Vanzelfsprekend zullen daar de gepaste maatregelen op volgen.”