Omstreden extreemrechtse Italiaanse kandidaat-premier deelt beelden van verkrachting

Op de beelden is te zien hoe een 55-jarige Oekraïense vrouw verkracht wordt door een Guineese asielzoeker in de straten van Piacenza, zo bevestigen de lokale autoriteiten. De videobeelden werden gemaakt vanuit een appartement aan de overkant van de straat. De man is aangehouden, bevestigt de politie. Het onderzoek loopt nog.

“We kunnen niet zwijgen wanneer we deze gruwelijke beelden van seksueel geweld door een asielzoeker tegen een Oekraïense vrouw zien, op klaarlichte dag in Piacenza”, schreef Meloni op Twitter. “Ik zal er alles aan doen om de veiligheid in onze steden te herstellen.”

De tweet zorgt voor veel ophef in Italië. “Het is onfantsoenlijk om beelden van een verkrachting te gebruiken. En het is nog onfatsoenlijker om dat met electorale doeleinden te doen”, reageert Enrico Letta, leider van de Democratische Partij. Een andere centrumkandidaat, Carlo Calenda, noemt de tweet “immoreel”.

Meloni heeft migratie en vluchtelingen als een centraal punt in haar campagne neergezet. Ze riep eerder deze maand in een radio-interview op tot een zeeblokkade in de Middellandse Zee voor boten met migranten afkomstig van de Noord-Afrikaanse kust.

De populistische partij Fratelli d’Italia (Broeders van Italië) van Meloni staat momenteel aan kop van de peilingen in aanloop naar de nationale verkiezingen van 25 september.