Om de drie dagen vindt in Vlaanderen een dodehoekongeval plaats

“Deze cijfers verbazen niet. We worden geregeld geconfronteerd met dit soort berichten”, reageert Wies Callens van de Fietsersbond. “Al lang vragen we dat vrachtwagens — zoals in Londen — lagere stuurcabines krijgen, met extra camera’s, zodat de dode hoek minimaal is.” Tegelijk vraagt de Fietsersbond dat er grondig wordt nagedacht over wanneer welk verkeer waar thuishoort. Daar horen ook circulatieplannen voor woonwijken bij. “Je moet conflicten mijden”, klinkt het.

De cijfers werden door Vooruit-parlementslid Annick Lambrecht opgevraagd bij Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters Open Vld. Dat melden De Standaard, Gazet van Antwerpen en VRT NWS zaterdag.

Minister Peeters beklemtoont dat er “al heel wat” gebeurt om dodehoekongevallen te voorkomen. Zo is er een nieuw kader om verkeerslichten “maximaal conflictvrij” te regelen. In 2022 zou zo een recordaantal van 142 kruispunten zijn aangepakt. Deze regeerperiode zou ook 1,4 miljard euro worden geïnvesteerd in fietsinfrastructuur. Verder wordt ook voorzien in opleiding voor fietsers en bestuurders. Ten laatste in 2028 moeten nieuwe en bestaande vrachtwagens ook “zichtbaarheidstechnologie” hebben.