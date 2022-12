Om 7 uur ‘s ochtends al 16,2 graden: het is nu al de warmste oudejaarsdag ooit

Deze ochtend valt er nog regen, aldus het KMI, vooral in het centrum en het noorden van het land. In het zuidoosten wordt het al snel droog. Daarna schuift de zone met droog weer beetje bij beetje op vanuit het zuiden. In de namiddag zijn er opklaringen mogelijk, vooral in het zuidoosten van het land. Elders blijft het vaak zwaarbewolkt. Het wordt bijzonder zacht met maxima tussen 13 en 17 graden. Er staat wel een vrij krachtige tot soms krachtige zuidwestenwind, met windstoten rond 70 kilometer per uur en plaatselijk nog iets meer.

Op oudejaarsavond is het op de meeste plaatsen droog met vooral ten zuiden van Samber en Maas opklaringen. ‘s Nachts wordt het betrokken en tijdens het tweede deel van de nacht gaat het over het westen regenen. Zondagochtend liggen de temperaturen tussen 9 en 14 graden. De zuidwestenwind waait eerst nog vrij krachtig, aan zee krachtig, maar neemt af naar matig tot soms vrij krachtig. Windstoten tot 60 kilometer per uur of tijdelijk nog wat meer zijn mogelijk voor middernacht.

“Wellicht beleven we de warmste jaarwisseling ooit in Ukkel, met verwachte nachtminima (tussen 19u en 7u) van 11-12 graden. Het te kloppen record is 10,4 uit 2012", aldus Dehenauw nog. “De hoogste decembertemperatuur werd op 16/12/1989 gemeten: 16,7 graden. Ben benieuwd.”

De hoge temperatuur hebben we te danken aan de “zuidelijke stromingen uit het subtropisch deel van de Atlantische Oceaan”, legt Dehenauw uit. Omdat er bovendien veel wind is, kunnen de temperaturen moeilijk afkoelen.

Op nieuwjaarsdag is het meestal grijs en zacht. In de voormiddag lijkt het vaak droog te zullen zijn, maar in de loop van de namiddag gaat het wellicht opnieuw regenen vanuit Frankrijk. Het gaat om een zwabberend front, waardoor de neerslaghoeveelheden sterk kunnen verschillen. Het lijkt er momenteel op dat de meeste neerslag ten zuiden van Samber en Maas zal vallen. De maxima worden in de ochtend bereikt en schommelen tussen 10 graden in de Hoge Venen en 13 of 14 graden in het noorden van het land. Matige zuidzuidwestenwind.

Maandag krijgen we nog steeds te maken met het front dat zich al enkele dagen in onze omgeving bevindt. Daarbij is de verwachting over de neerslag nog altijd onzeker. Wellicht valt er nog een groot deel van de dag regen, al wordt het in de loop van de namiddag droger. De maxima liggen tussen 8 en 10 graden en worden in de voormiddag bereikt. Na de middag koelt het af. De wind waait matig uit het zuidwesten tot westen.

Dinsdag bevinden we ons tussen twee regenzones in en is het tijdelijk droog met af en toe zonnige perioden. Wellicht gaat het in de late namiddag of avond opnieuw regenen. Met maxima tussen 5 en 8 graden is het enkele graden kouder.

Woensdag trekt een volgende regenzone het land binnen. De meeste neerslag lijkt voor het noorden van het land. In het zuiden valt er wellicht minder regen en is het vaak droog, maar wel meestal grijs. De wind wakkert ook opnieuw aan. De aangevoerde lucht wordt opnieuw zachter, waardoor het kwik in het centrum opnieuw kan klimmen naar 8 tot 11 graden.

Donderdag is het meestal zwaarbewolkt met enkele lichte buien, maar het is vaak droog met een spaarzame opklaring. De maxima liggen rond 12 graden in het centrum.

Vrijdag zijn de neerslagkansen opnieuw hoog door de nabijheid van een koufront dat vanuit Nederland naar het zuiden zakt. De maxima liggen dan rond 10 graden in het centrum.