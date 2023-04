Olivier Vandecasteele zit nu in beruchte Evin-gevangenis in Iran, overbrenging naar ons land officieel aangevraagd

België heeft vandaag officieel een aanvraag ingediend bij Iran om de Belgische ngo-medewerker Olivier Vandecasteele naar ons land te kunnen overbrengen. Dat zegt een woordvoerder van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) en zij kondigt het ook aan op Twitter.

Maandag had de minister nog een onderhoud met haar Iraanse ambtgenoot. Ze pleitte daar opnieuw voor een verbetering van de detentieomstandigheden van Vandecasteele.

Gisteren heb ik het voortouw genomen en aan @Amirabdolahian aangekondigd dat België vandaag een verzoek tot overbrenging van Olivier Vandecasteele zou indienen. Ik heb ook zijn detentieomstandigheden aan de kaak gesteld en gevraagd om een bezoek van onze ambassadeur ter plaatse. — Hadja Lahbib (@hadjalahbib) 18 april 2023

De Belgische hulpverlener zit al ruim een jaar in een Iraanse cel en werd volgens Iraanse media veroordeeld tot 40 jaar cel en 74 zweepslagen. België spreekt van een schijnproces en vermoedt dat Vandecasteele wordt vastgehouden als hefboom om de Iraanse schijndiplomaat Assadollah Assadi vrij te krijgen. Hij zit in ons land in de cel nadat hij werd veroordeeld voor zijn rol in een verijdelde terreuraanslag.

Lees ook Zus van Olivier Vandecasteele: ‘Zijn leven ligt in handen van wie nu verzet aantekent’ De Morgen sprak met de zoon van de laatste sjah van Iran: ‘De tijd van hervorming is voorbij. De revolutie is onafwendbaar’

De meerderheid werkte een verdrag uit dat een overdracht van gevangenen tussen België en Iran mogelijk maakt. Dat werd aangevochten voor het Grondwettelijk Hof, dat het beroep begin maart verwierp. De tekst treedt vandaag officieel in werking. De regering maakt daarvan dus gebruik om de aanvraag officieel over te maken aan Iran.

Volgens de familie van Vandecasteele is Olivier Vandecasteele tien dagen geleden overgebracht naar de Evin-gevangenis, die bekendstaat als plaats waar het regime politiek gevangenen opsluit en waar critici van de regering ernstige mensenrechtenschendingen moeten ondergaan. In een persbericht zegt de familie enkele minuten met hem gepraat te kunnen hebben.

Volgens hen zit Vandecasteele in eenzame opsluiting en krijgt hij geen behandeling voor ondraaglijke spier- en zenuwpijn. “Zijn detentieomstandigheden zijn niet veranderd en hij krijgt onvoldoende voedsel om zijn gezondheid te vrijwaren”, zegt de familie. “Olivier is volledig op. Hij kan niet de speelbal blijven van gesprekken tussen twee landen. Zijn leven staat op het spel: het gebrek aan concrete actie en snelle resultaten zou Olivier in een onherstelbare situatie kunnen brengen.”