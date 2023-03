Olivier Vandecasteele stap dichter bij vrijheid: Grondwettelijk Hof zet licht alsnog op groen voor gevangenenruil met Iran

Het hof had aanvankelijk het verdrag tussen België en Iran geschorst dat de overbrenging tussen gevangenen mogelijk maakt, maar na een procedure ten gronde komt het daarop terug. Het verdrag kan doorgaan, maar het hof wijst er wel op dat een aparte rechtbank nog over een concrete overbrenging moet oordelen en de regering daarom de slachtoffers van een gevangene over een mogelijk overbrenging op voorhand moet inlichten.

De uitspraak was eerst gepland voor woensdag 8 maart. Deze week raakte bekend dat het Hof de uitspraak vervroegde naar vrijdag 3 maart om 19 uur. “Vervroegen doe je enkel omdat er een deal is en beide partijen de betrokkenen niet langer dan nodig in de gevangenis willen laten zitten”, zo luidde de inschatting van een van de advocaten van de Iraanse oppositiegroep NCR enkele uren voor de uitspraak. “Een deal zou betekenen dat het opeens allemaal heel erg snel gaat gebeuren.”

Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) had maandag in de marge van de zitting van de Mensenrechtenraad in Genève een ontmoeting met haar Iraanse ambtgenoot Hossein Amir Abdollahian. Ze tweette toen: “Olivier Vandecasteele moet asap met zijn familie worden herenigd. Er moet een einde komen aan zijn willekeurige detentie in onmenselijke omstandigheden.”

Net voor het zomerreces werd in de Kamer een reeks bilaterale verdragen goedgekeurd waaronder een met Iran. Het verdrag opent wederzijds de mogelijkheid om gedetineerden over te brengen naar hun eigen land zodat ze daar hun straf verder kunnen uitzitten.

De Iraanse diplomaat Assadollah Assadi (50) werd begin 2021 in Antwerpen tot 20 jaar cel veroordeeld voor zijn aandeel in een poging tot bomaanslag tijdens een bijeenkomst van de NCRI in Villepinte bij Parijs in 2018. Assadi smokkelde op de luchthaven in Wenen eigenhandig een bom vanuit Iran Europa binnen in een diplomatieke koffer. Assadi tekende, anders dan de andere verdachten, geen beroep aan tegen zijn veroordeling. De man zit sinds 2018 opgesloten in de gevangenis van Beveren.

Tijdens een wake vorige week in Brussel vragen aanwezigen de vrijlating van Olivier Vandecasteele. Beeld Photo News

In Teheran werd kort na de veroordeling van Assadi de Belgische ngo-medewerker Olivier Vandecasteele (41) opgepakt. Hij verblijft sinds 24 februari 2021 in de beruchte Evin-gevangenis. Na een schijnproces werd hij veroordeeld tot 40 jaar gevangenisstraf en 74 zweepslagen wegens “spionage”. Volgens zijn naasten is zijn gezondheidssituatie erg precair.

Na de stemming in het federaal parlement was eind augustus volgens Aladdin Touran van de Iraanse oppositiegroep NCRI op de luchthaven van Teheran al een welkomstceremonie gepland voor de terugkeer van Assadi. Die diende afgeblazen te worden omdat diezelfde NCRI, een Britse ngo en onder meer ook de Colombiaanse ex-presidentskandidate Ingrid Betancourt het verdrag aanvochten bij het Grondwettelijk Hof. Dat schorste toen het verdrag in afwachting van een uitspraak ten gronde.

Het hof zegt nu dat het wel over het algemene verdrag kan oordelen, maar dat het niet bevoegd is om te oordelen over de concrete zaken van zowel Assadi als Vandecasteele, die nu voorliggen. Daarom moeten de slachtoffers in een concrete zaak ingelicht worden voor de overbrenging plaats heeft, zodat ze naar een rechtbank van eerste aanleg kunnen stappen. Die moet dan oordelen of deze specifieke gevangenenruil “het recht op leven en het recht op menselijke waardigheid” van de slachtoffers wel respecteert.

Het Grondwettelijk Hof bestaat uit twaalf voor het leven benoemde rechters. Zes van hen zijn ex-politici, onder wie Yasmine Kherbache, Danny Pieters en Sabine de Bethune. De andere zes zijn magistraten. Het Hof waakt over de bevoegdheidsverdeling tussen de verschillende beleidsniveaus. De verwachting is dat de gevangenenruil snel zal plaatsvinden, volgens bij het dossier betrokken bronnen waarschijnlijk op Zwitserse bodem.