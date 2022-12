Olivier Vandecasteele in Iran tot 28 jaar cel veroordeeld na schijnproces

“Het is niet langer een kwestie van debat, maar van leven en dood”, klinkt het woensdag bij de familie. “Besluiten we om een onschuldige Belg tot zijn 69e in Iraanse kerkers te laten zitten?”

Nathalie Vandecasteele, de zus van Olivier Vandecasteele, en Olivier Van Steirtegem hadden dinsdag een onderhoud met premier Alexander De Croo, minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. Daar kwamen ze te weten dat Olivier Vandecasteele door het Iraanse gerecht veroordeeld is tot 28 jaar cel, zegt Van Steirtegem woensdag. Bij De Croo, Lahbib en Van Quickenborne klonk dinsdag nog een ander geluid: zij verzekerden de familie naar eigen zeggen dat ze “alle mogelijke pistes blijven verkennen die kunnen leiden naar een terugkeer van Olivier Vandecasteele naar België”.

Het kabinet van minister van Van Quickenborne en dat van premier De Croo bevestigen de informatie over de veroordeling van Vandecasteele voorlopig niet. Het kabinet Justitie wijst er wel op dat de minister woensdagmiddag een vraag over de kwestie zal beantwoorden in de bevoegde Kamercommissie.

Vandecasteele zou al meer dan 20 kilogram vermagerd zijn sinds zijn arrestatie. Beeld BELGA

Vandecasteele werd op 24 februari opgepakt in Iran. Hij is opgesloten in isolatie, kampt met ernstige gezondheidsproblemen en kan niet bijgestaan worden door een advocaat die hij zelf gekozen heeft, aldus nog zijn familie. De aanklacht tegen Olivier Vandecasteele is niet gekend. Het herstel van het Belgisch-Iraanse verdrag, dat een gevangenenruil tussen Olivier Vandecasteele en de veroordeelde Iraanse terrorist Assadollah Assadi mogelijk maakte en dat vorige week door het Grondwettelijk Hof geschrapt werd, zou de enige manier zijn om hem vrij te krijgen. Hij is al een maand in hongerstaking.

“Wat is er aan de hand in het hart van de Belgische instellingen dat het lot van een Belgisch slachtoffer niet van belang is?”, vraagt de familie zich af. “De situatie van Olivier Vandecasteele lijkt onbeduidend, ondanks het gevaar voor zijn leven en zijn willekeurige opsluiting in strijd met artikel 3 van het EVRM (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, red.). De activering van het Verdrag van Overdracht is de enige piste om Olivier uit de Iraanse gevangenissen te krijgen.”