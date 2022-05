Oklahoma krijgt strengste abortuswet VS: vrijwel elke vorm van abortus verboden

De wet in Oklahoma verbiedt alle abortussen, behalve als het leven van de moeder gevaar loopt of als zij het slachtoffer is van verkrachting of incest. Eerder verbood Oklahoma al abortus na zes weken, als de hartslag van een embryo kan worden vastgesteld. Daardoor nam het aantal abortussen in de staat sterk af.

Aanklacht tegen abortusklinieken

Ook werd, net als in Texas, een wet aangenomen die burgers de mogelijkheid biedt om een aanklacht in te dienen tegen abortusklinieken en iedereen die een vrouw helpt een abortus te ondergaan. De maximumstraf voor het verrichten van een abortus is tien jaar.

Twee van de vier klinieken in Oklahoma zijn daarna gestopt. Een advocaat van de twee andere klinieken zei donderdag te verwachten dat zij hun activiteiten zullen staken als de gouverneur van Oklahoma de nieuwe wet ondertekent, hetgeen naar verwachting zal gebeuren.

De wet maakt deel uit van een campagne tegen het recht op abortus in staten die door de Republikeinen worden geleid. Daarnaast lijkt het Hooggerechtshof een streep te willen halen door de historische uitspraak in de Roe v. Wade zaak uit 1973, die abortus in het hele land legaliseerde, zo bleek onlangs uit een uitgelekt concept-oordeel.