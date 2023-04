Nieuws Binnenland

‘OHL-voetballer Sofian Kiyine crashte met 1,6 promille in bloed en reed met snelheid van 150 km/u’

Sofian Kiyine (25), speler van OH Leuven, is donderdagavond betrokken geraakt bij een zwaar verkeersongeval. Beeld RV

Sofian Kiyine, de voetballer van OH Leuven die op 30 maart op waanzinnige wijze in een sporthal in Flémalle crashte, had die avond een alcoholgehalte van 1,6 promille in zijn bloed en reed met een snelheid van 150 km/u. Dat blijkt uit analyse, meldt La Meuse vanavond.