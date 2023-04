OHL-speler Sofian Kiyine positief bij alcoholtest na zijn ongeval in Flémalle: 1,6 promille in bloed

Het ongeval gebeurde op 30 maart. Sofian Kiyine, die alleen in de auto zat, crashte tegen hoge snelheid op de rotonde. De wagen werd in de lucht geslingerd en eindigde in de sporthal van Flémalle. Hij moest bevrijd worden en werd gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Uit toxicologische analyses bleek dat de 25-jarige middenvelder 1,6 promille alcohol in zijn bloed had. Donderdag werd Kiyine van zijn vrijheid beroofd om door politiespeurders van Flémalle te worden ondervraagd over de oorzaken van het ongeval. Hij verklaarde dat hij alcohol had gedronken voor hij opnieuw achter het stuur kroop en onwel is geworden.

Sofian Kiyine werd na zijn ondervraging vrijgelaten, maar moet zich binnenkort voor de politierechtbank van Luik verantwoorden.

Zijn club Oud-Heverlee Leuven heeft de speler voor onbepaalde tijd geschorst.