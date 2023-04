OH Leuven stelt Kiyine voor onbepaalde tijd op non-actief na autocrash in sporthal

Op beelden die op sociale media gedeeld werden, is te zien hoe Kiyine aan hoge snelheid met zijn wagen tegen een rotonde botst, en daarna gekatapulteerd wordt door de zijmuur van de sporthal in Flémalle, in de provincie Luik. Hij zat alleen in het voertuig. Op het moment van het ongeval waren er kinderen in de sporthal. Niemand van hen raakte gewond.

“De club neemt deze beslissing om het onderzoek in alle sereniteit te laten verlopen”, meldt OHL. “De medische toestand van Kiyine is gezien de omstandigheden van het ongeval relatief goed. Hij mag vandaag het ziekenhuis verlaten. De club en speler zullen geen verdere commentaar geven.”