Officieel: Engelsman Scott Parker is nieuwe Club Brugge-trainer

Zaterdagmiddag werd officieel aangekondigd dat de 18-voudige Engelse international de ontslagen Carl Hoefkens. Met twee promoties op zak moet de Londenaar blauw-zwart uit haar crisis halen. Helemaal rond is de deal nog niet, al wordt verwacht dat dit rond zaterdag wel het geval is.

Hoewel Parker niet de hoofdkandidaat was op de lijst van Vincent Mannaert en Bart Verhaeghe, stond hij wel hoog aangeschreven bij het bestuur. De Deense bondscoach Kasper Hjulmand en Steven Gerrard stonden wél bovenaan, maar gingen om uiteenlopende reden niet in op de interesse van de club. Parker deed dat wel, want - de ex-middenvelder van onder meer Chelsea en Newcastle - was sinds eind augustus werkloos nadat hij bij Bournemouth ontslagen was.

Dat ontslag had deels te maken met de 9-0-nederlaag tegen Liverpool en de verliezen tegen Manchester City en Arsenal. Maar wat definitief de doorslag gaf voor zijn ontslag, was het feit dat Parker het beleid van Bournemouth onder vuur nam. Hij vond dat zijn team onvoldoende versterkt was voor de Premier League.

Met de komst van Parker haalt Club Brugge niet alleen een gewaardeerd voetballer binnen, maar ook een coach die successen kan voorleggen. Hij bracht Fulham in 2020 terug naar de Premier League en deed dat nog eens over met Bournemouth.

Als speler was Parker jarenlang een vaste waarde bij achtereenvolgens Charlton, Chelsea, Newcastle, West Ham United, Tottenham Hotspur en Fulham. Bij de Hammers werd hij in 2011 Premier League-speler van het Jaar, ondanks de degradatie. Bij Newcastle volgde hij Alan Shearer op als aanvoerder, terwijl Chelsea 10 miljoen pond voor hem neertelde.