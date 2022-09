Oekraïne vraagt officieel NAVO-lidmaatschap aan, NAVO blijft op de vlakte

“De facto hebben we onze weg naar de NAVO al gevonden”, aldus Zelensky. “De facto hebben we al bewezen dat we compatibel zijn met de normen van het bondgenootschap. We helpen elkaar en we beschermen elkaar nu al in de praktijk. Vandaag doet Oekraïne een aanvraag om dat ook te formaliseren. We zetten de beslissende stap door de Oekraïense aanvraag voor versnelde toetreding tot de NAVO te ondertekenen.”

Het is onwaarschijnlijk dat het verzoek van Zelensky wordt geaccepteerd. Zo worden nieuwe leden niet toegelaten zolang ze in oorlog zijn, en de NAVO hanteert het zogenoemde Artikel 5, wat inhoudt dat een aanval op één van de lidstaten van de NAVO beantwoord moet worden door alle andere leden.

The moment president Zelenskyy signed the application for Ukraine’s accession to NATO in an accelerated manner pic.twitter.com/kw0kyKeI6e — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) 30 september 2022

De toetreding van Oekraïne zou betekenen dat de NAVO-landen Rusland direct aan moeten vallen vanwege de bezetting van Oekraïens grondgebied. Alhoewel de bondgenoten constant benadrukken Oekraïne te steunen, willen ze een directe confrontatie met Rusland absoluut voorkomen.

Een van de argumenten voor de ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne in februari van dit jaar was de zogezegde ‘expansiedrang’ van de NAVO richting Oekraïne, zoals Rusland het noemde. Dat vormde een bedreiging voor de Russische veiligheid, aldus het Kremlin.

Today Ukraine is submitting its application for @NATO Membership. — Defense of Ukraine (@DefenceU) 30 september 2022

Zelensky zegt ook niet langer met Russisch president Vladimir Poetin te willen onderhandelen. “Wij hebben altijd een leidende rol genomen in de onderhandelingen. Maar het is duidelijk dat dat met de huidige president niet meer lukt. Hij weet niet wat waardigheid en eerlijkheid is. We staan open voor dialoog met Rusland, maar met een andere president.”

Over de Oekraïense aanvraag tot een versneld lidmaatschap bij het bondgenootschap, bleef NAVO-baas Jens Stoltenberg op zijn persconferentie vrijdagavond wat op de vlakte. “Elke democratie in Europa heeft het recht om het NAVO-lidmaatschap aan te vragen”, klonk het. “We steunen het recht van Oekraïne om het eigen pad te kiezen.” Een beslissing over lidmaatschap voor Oekraïne moet genomen worden door alle 30 lidstaten, zei hij nog.