Oekraïne verrast met succesvol tegenoffensief: hoe ziet de kaart er nu uit?

“Het Russisch leger laat zich de laatste dagen van zijn beste kant zien: zijn achterkant.” De afgelopen weken leek de oorlog in Oekraïne op een patstelling uit te draaien, maar in een videoboodschap op zijn Facebook-profiel pakte Zelensky afgelopen weekend graag uit met de successen van zijn troepen. Dankzij een slimme tactische keuze slaagde zijn leger er namelijk in om een gebied van 2.500 vierkante kilometer te heroveren. Oekraïne lokte de Russische troepen eerst naar de zuidelijke stad Cherson, om vervolgens die leemte uit te buiten en een offensief in het noordoostelijke Charkiv in te zetten. Ze konden daarbij gebruikmaken van heel wat achtergelaten wapens en munitie, wat een extra voordeel opleverde.

Het tegenoffensief bezorgt de Oekraïners bovendien niet enkel een morele boost, het kan ook belangrijk zijn voor de toekomst van de oorlog. Het leger van Zelensky heeft nu weer toegang tot Koepjansk en Izjoem, steden die van groot strategisch belang zijn omdat heel wat wegen en spoorlijnen er samenkomen. Het wordt daardoor makkelijker om de soldaten aan het front te bevoorraden. Dat zal nodig zijn, want ruim 120.000 vierkante kilometer van het Oekraïens grondgebied is nog steeds bezet door de Russen.

Het Kremlin doet ondertussen uitschijnen dat de terugtrekking van zijn troepen tot een strategisch plan behoort om eerst de spanningen rond Donetsk op te voeren. Het Britse ministerie van Defensie spreekt dat tegen en gelooft dat het land zich liet verrassen. Anders zou het nooit zo’n belangrijk gebied opgeven. Het tegenoffensief ten noorden van Charkiv is zelfs op amper 50 kilometer van de grens met Rusland verwijderd.

De Oekraïense troepen lijken even de wind in de zeilen te hebben, maar volgens de Nederlandse oud-generaal Mart de Kruif leverden hun inspanningen van de afgelopen dagen geen beslissend keerpunt op. “Strategisch heeft Rusland natuurlijk nog een oneindige mogelijkheid aan middelen om in te zetten. Ze kunnen nog van hun fouten leren en van tactiek veranderen”, zegt hij. De kans bestaat daarbij dat het de Russen voor de winterperiode niet lukt om opnieuw de bovenhand te nemen in de oorlog. Daarvoor zijn strategisch overleg, meer financiële middelen en mogelijk ook extra manschappen nodig. “Het zou me niks verbazen als de vraag tot algemene mobilisatie nu ergens in het Kremlin op tafel ligt”, aldus De Kruif.

Los van de gevolgen voor de militaire campagne zou zo’n algemene mobilisatie het dodenaantal langs beide zijden van het front ongetwijfeld verder de hoogte in jagen. Zelensky laat weten dat de voorbije maand 9.000 Oekraïense soldaten het leven lieten. In het Russische kamp zouden 25.000 militairen gesneuveld zijn.