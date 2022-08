Oekraïne vernietigt geheim hoofdkwartier van Russische huurlingen nadat foto hun locatie verraadde

Volgens het Britse ministerie van Defensie vullen de paramilitairen van de Wagnergroep in Oekraïne steeds meer gaten op aan het Russische front. Ze zouden onder meer een grote rol gespeeld hebben bij de verovering van de oostelijke Oekraïense steden Popasna en Lysytsjansk.

Het was in Popasna dat de Oekraïners de Wagnergroep nu een flinke klap konden toebrengen. Vorige week deelde Russisch journalist Sergei Sreda op Telegram beelden van de huurlingen die hij nam tijdens een bezoek aan hun hoofdkwartier in de stad. Yevgeny Prigozhin, een Russisch oligarch die gelinkt wordt aan Wagner, was op dat moment vermoedelijk ook aanwezig, volgens de onafhankelijke nieuwszender Radio Liberty.

Militaire outfit

Op een van de beelden van 8 augustus zijn vijf mannen in militaire outfit te zien, met in de linkerbovenhoek een straatnaambord van Popasna waar ‘Myronovskayastraat 12' op te lezen staat. Sergei Sreda verwijderde zijn post later, maar op sociale media deden kopieën al de ronde. Achteraf zei de man dat hij het adres van het hoofdkwartier bekendmaakte met toestemming van de Wagnergroep.

Beeld RV

Radio Liberty en de onafhankelijke Russische nieuwssite Meduza konden de geolocatie bepalen van de foto’s waarop het verwoeste hoofdkwartier te zien is en die zouden overeenkomen met hetzelfde adres. Russische bronnen en een Telegramkanaal dat gelinkt wordt aan Wagner, hebben de vernieling van het hoofdkwartier intussen bevestigd. Of het daadwerkelijk de foto van Sreda is die Oekraïne op het juiste spoor heeft gezet voor de aanval, is niet onafhankelijk te checken.

Het is ook niet duidelijk of er slachtoffers gevallen zijn bij de aanval zondag. Gouverneur Hayday spreekt over mogelijk een honderdtal doden onder de huurlingen. Of Prigozhin daarbij is, valt te betwijfelen. Het lijkt onwaarschijnlijk dat hij een hele week op dezelfde plaats is gebleven. Het Russische staatspersbureau RIA Novosti deelde al foto's van Prigozhin op het puin van een gebouw, die moeten bewijzen dat hij nog leeft.

Een foto van Prigozhin op het puin van een ingestort gebouw. Beeld RV

Prigozhin is een dichte bondgenoot van Poetin en wordt ervan verdacht de financier te zijn van de Wagnergroep. Hij kreeg de bijnaam ‘chef van Poetin’ omdat hij een van de leveranciers was van de keukens van het Kremlin. Hij wordt er ook van beschuldigd dat hij een “trollenfabriek” financierde, die vanuit Rusland via accounts op sociale netwerken de winnende presidentscampagne van Donald Trump ondersteunde.

De Wagnergroep is al sinds 2014 actief in de Donbas en op de door Rusland geannexeerde Krim. De huurlingen werden ook al uitgestuurd naar Syrië, Mali en de Centraal Afrikaanse Republiek. Ze worden beschuldigd van oorlogsmisdaden en schendingen van de mensenrechten.

Beeld RV

Volgens het Britse ministerie van Defensie moesten de huurlingen al zware verliezen slikken in Oekraïne. Dat zou ook leiden tot minder strenge voorwaarden bij de aanwerving van nieuwe soldaten, onder wie ook veroordeelde criminelen en eerder afgewezen kandidaten. Nieuwe rekruten worden zeer beperkt opgeleid, wat de slagkracht van de troepen en hun waarde voor het Russische leger waarschijnlijk vermindert.