▶ Oekraïne toont zijn nieuwste zeedrone ‘Sea Baby’, die Russische doelwitten steeds harder treft

Oekraïne maakt de laatste maanden gebruik van een zeer efficiënte oorlogsmachine. Het lijkt op het eerst gezicht een klein bootje, maar kan liefst 80 kilometer per uur varen, is heel wendbaar en kan tot 850 kg aan explosieven vervoeren. De Oekraïense inlichtingendienst SBU gaf eerder deze week al details vrij over het nieuwe toestel, en toonde vandaag ook beelden. Ook gaf de veiligheidsdienst toe dat de aanval op de Krimburg op 17 juli was uitgevoerd met zo’n experimentele zeedrone.

Het wapen - dat in internationale media omschreven wordt als “gevaarlijker dan raketten en bommen” - is voor de Russen zeer moeilijk te stoppen, omdat ze meestal te laat worden opgemerkt. De Russen moeten eerst de bootjes vinden om ze te vernietigen, maar daar loopt het fout.

Lees ook Oekraïne test de Russische blokkade en laat de wereld zien: Moskou is niet de baas op de Zwarte Zee Oekraïne verklaart Rusland de oorlog in de Zwarte Zee: ‘Het is genoeg geweest’

Door de compactheid, snelheid en wendbaarheid van het bootje - en dat het daarnaast amper boven het wateroppervlak uitkomt - is het moeilijk te vinden en dus ook om te vernietigen. Voor de rest blijft de SBU karig met informatie, maar onmiddellijk na de invasie zou men begonnen zijn om deze drones een forse update te geven.

De Oekraïense marine is in zijn slagkracht eerder beperkt, maar met dit middel kan men de aanvallen op zee opvoeren. De aanval op de Krimburg was zeker niet de laatste, verzekert Vasyl Maliuk, het hoofd van de inlichtingendienst SBU bij de Amerikaanse zender CNN. “Ik beloof je dat het spannend wordt, vooral voor onze vijanden.”