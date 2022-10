Oekraïne heeft ‘duizenden Russische soldaten’ in de tang bij Lyman: ‘Ze kunnen uitbreken, zich ingraven of sterven’

▶ Oekraïense troepen boeken aanzienlijke resultaten in het oosten

Hoeveel Russische troepen zich exact in Lyman bevinden, is moeilijk te zeggen. Eerst werd melding gemaakt van zowat 5.000 soldaten, maar het aantal omsingelde troepen kan lager zijn door slachtoffers en Russische soldaten die probeerden de plaats te ontvluchten, zei een Oekraïense legerwoordvoerder. Volgens Hajdaj ‘hebben de bezetters aan hun oversten de mogelijkheid gevraagd om er weg te geraken’, maar dat verzoek zou afgewezen zijn.

Nog volgens gouverneur Hajdaj is het de eerste keer tijdens het conflict dat er zo’n groot aantal Russische soldaten omsingeld geraakt is. Bijna alle toegangswegen zijn afgesloten, klinkt het. Verschillende Westerse militaire experten gaan ervan uit dat de stad de komende dagen volledig bevrijd zal worden. Dat zou neerkomen op een grote nederlaag voor Russisch president Vladimir Poetin.

De pro-Russische separatistenleider in Donetsk, Denis Poesjilin, zei vrijdag dat de situatie in Lyman “zorgelijk” is. Ook hij vreest de Oost-Oekraïense stad te verliezen aan de Oekraïense troepen, die de stad “gedeeltelijk omcirkeld” hebben.

Lyman is een belangrijk spoorknooppunt en vormt de inzet van nieuwe gevechten sinds de Oekraïners Russische troepen in de nabijgelegen regio Charkov wisten te verslaan. Door de militaire successen van Oekraïne raakte het Russisch leger in een zeer benarde situatie in Lyman. De invasietroepen hielden er de voorbije dagen slechts één ontsnappingsroute over, en zelfs die ligt onder vuur.

Op Twitter is alvast te zien hoe Oekraïense soldaten de vlag hijsen bij een ingang van de stad.