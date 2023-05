Oekraïne claimt grote Russische verliezen in Bachmoet: ‘Zwaarste militaire klap sinds december’

Volgens Andriy Biletski, de opperbevelhebber van het Oekraïense Azov-bataljon, hebben zijn troepen een terreinwinst van 2,6 kilometer kunnen boeken in Bachmoet. Op het berichtenplatform Telegram maakt Biletski zich sterk dat er ‘geen enkele Russische soldaat’ meer te vinden is in het veroverde gebied. Tijdens de gevechten zouden er twee Russische compagnieën zijn uitgeschakeld door de verdedigers van Bachmoet. Belangrijke kanttekening bij die Russische nederlaag: het nieuws kon nog niet onafhankelijk geverifieerd worden.

Volgens oud-kolonel Roger Housen zijn de berichten alvast aannemelijk: “Vooral omdat Jevgeni Prigozjin, van de tegenpartij, er zelf naar verwijst in een Telegram-video.” Prigozjin is de leider van het Russische huurlingenleger Wagner en zei in de video dat ook hij woensdag vijfhonderd soldaten en drie vierkante kilometer terrein is verloren.

Het ziet ernaar uit dat aan Russische zijde aanzienlijke verliezen zijn geleden woensdag. “Een serieuze klap, maar niet genoeg om de gang van zaken op het slagveld in Bachmoet te doen kantelen”, zegt Housen. “Het is vooral betekenisvol omdat het voor het eerst sinds december zou zijn dat de Oekraïners erin zijn geslaagd om een dergelijke slag toe te brengen aan het Russische leger.” Een enorme opkikker voor het moreel van de Oekraïners, en dat verklaart volgens Housen ook waarom Kiev dit nieuws zo ijverig deelt met de westerse landen.

Persoonlijke trofee

Ook opvallend in de video van Prigozjin is dat hij opnieuw de Russische legertop met de vinger wijst. Want van de beloofde munitie, waar Wagner al weken om vraagt, is nog altijd geen spoor in Bachmoet. Vorige week nog dreigde Prigozjin om zich terug te trekken uit de stad als het Russische leger zijn troepen niet zou bevoorraden. Hij kwam terug op dat dreigement na geruststellingen uit het Kremlin over de munitieleveringen. Maar die beloftes zijn dus (nog) niet ingelost.

Nochtans is het munitietekort aan de Oekraïense zijde nog precairder dan voor Wagner en de Russen, zegt Housen. “Dat Prigozjin er harder op inspeelt komt vooral doordat hij zo snel mogelijk Bachmoet als zijn persoonlijke trofee wilt binnenhalen. En Russische verliezen en een munitietekort zorgen ervoor dat die trofee steeds verder wegglipt.”

De slag om de Oost-Oekraïense stad is al sinds vorige zomer een van de hevigste strijdtonelen in Oekraïne, met vermoedelijk tienduizenden doden en gewonden voor beide partijen. Maar Oekraïense en westerse analisten zijn het erover eens dat het vooral een symbolische strijd is geworden. Op strategisch vlak is er volgens hen in Bachmoet weinig winst te behalen.

De Russische president Poetin en zijn legertop zien dat anders. Zij beschouwen Bachmoet nog altijd als een springplank om de omringende steden in het oostelijke industriële hart van Oekraïne te veroveren.