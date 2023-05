Oekraïne claimt 20 vierkante kilometer terreinwinst bij Bachmoet: ‘Russen als ratten in de val gelopen’

“De opmars van onze troepen in de richting van Bachmoet is het eerste succes na onze offensieve acties”, stelde de 57-jarige kolonel-generaal gisteren in een verklaring.

Bij een bezoek aan het front in de buurt van Bachmoet voegde hij er vanmorgen aan toe dat “de Wagner-huurlingen als ratten in een val zijn gekropen”. De Oekraïense troepen konden middels “actieve verdediging” overschakelen op succesvolle tegenaanvallen in de buurt van de Oost-Oekraïense stad. “De vijand heeft meer middelen, maar we verstoren hun plannen”, legde Syrskyi uit. Daarop eerde hij verschillende soldaten met medailles.

De voorbije dagen hebben verschillende eenheden van het Oekraïense leger ten noord- en zuidwesten van Bachmoet effectief de Russische troepen teruggedrongen. Volgens Hanna Maliar, viceminister van Defensie, gaat het in totaal om ongeveer 20 vierkante kilometer terreinwinst, en gaan de zware gevechten voort.

Aanvoerroutes opnieuw veilig

De belangrijkste aanvoerroute naar de belegerde Oost-Oekraïense stad, via het dorpje Chromove, is volgens Britse legerexperts wel alvast opnieuw beter beveiligd. Dat staat in het dagelijkse inlichtingenrapport van het Britse ministerie van Defensie dinsdag. Ook de weg ten zuiden van Bachmoet, bij Ivanivske, is opnieuw stevig in Oekraïense handen.

Het Donets-Donbaskanaal tussen Tsjasiv Jar en Klisjtsjiivka is nu uitgegroeid tot een natuurlijke scheidingslijn tussen de Oekraïense en Russische strijdkrachten.

Wel Russische vooruitgang in centrum

Maar Kiev waarschuwde ook dat de situatie in Bachmoet moeilijk blijft en dat Moskou zijn doel om de stad te veroveren niet heeft gewijzigd. In de stad zelf rukken de Wagner-troepen huis na huis en flatgebouw na flatgebouw verder westwaarts op. Wagner-baas Jevgeni Prigozjin claimde dinsdag eveneens dat zijn huurlingen opnieuw vooruitgang hebben geboekt bij het veroveren van de laatste straten in het centrum van de stad.

Bovendien heeft het Russische leger versterkingen naar het centrum gebracht, en ook elite-aanvalstroepen naar de buitenwijken van de stad gestuurd om de flanken te proberen stabiliseren. Volgens Maliar leggen de Russen de stad “volledig in puin met artillerie”.

“Het feit dat de verdediging van Bachmoet al zo veel maanden duurt en we op bepaalde plaatsen vooruitgang boeken, is dankzij de kracht van onze strijders, en het professionalisme van het commando”, aldus Maliar nog. “Vergeet niet dat de vijand een groot kwantitatief voordeel heeft, zowel qua manschappen als qua wapens. Toch heeft hij dankzij de acties van onze troepen zijn plannen voor Bachmoet sinds de zomer nog niet kunnen doordrukken.”