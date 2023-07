Oekraïense schermster Olga Charlan krijgt plaats op Olympische Spelen, ook schorsing op WK ongedaan gemaakt

Het IOC stuurde vrijdag een officiële brief in naam van voorzitter Thomas Bach naar Charlan om duidelijk te maken dat ze kan rekenen op een “unieke uitzondering”. Daardoor is de Oekraïense zeker van een plek in de schermcompetitie in Parijs. “Het is bewonderenswaardig hoe je deze moeilijke situatie aanpakt”, schrijft Bach, die net alsCharlann een voormalig olympisch schermkampioen is. Eerder riep het Internationaal Olympisch Comité (IOC) al op om respectvol te blijven tegenover Oekraïense atleten.

De 32-jarige Charlan, een viervoudig wereldkampioene sabelschermen, won het duel tegen Anna Smirnova met 15-7, maar besliste daarna geen hand te geven aan haar Russische opponente. De wedstrijdjury besliste daarop de 32-jarige Charlan uit te sluiten wegens “onsportief gedrag”. Na het incident weigerde een misnoegde Smirnova aanvankelijk de piste te verlaten.

De Oekraïense schermfederatie reageerde furieus op de uitsluiting van Charlan. “We hebben protest aangetekend bij de Internationale Schermfederatie (FIE). We verwachten dat ze onze aanklacht onmiddellijk behandelen en hun beslissing terugdraaien”, liet Mykhaïlo Illiache, voorzitter van de Oekraïense schermbond, weten.

Charlan werd door de Internationale schermfederatie ook nog geschorst, maar die schorsing werd vrijdagavond opgeheven. Daardoor kan ze zaterdag op het WK in Milaan met haar land aantreden in de teamcompetitie. De schermfederatie heeft bovendien de regels aangepast, waardoor Charlan na een wedstrijd haar tegenstandster geen hand meer hoeft te geven.

Internationaal was er veel verontwaardiging over het ingrijpen van de internationale schermfederatie. Zelf liet Charlan weten nog steeds achter haar besluit te staan. “Ik weet dat ik echt de juiste keuze heb gemaakt. Er is iets belangrijkers dan medailles: mijn land en mijn familie.”

Stanislav Pozdniakov, voorzitter van het Russisch Olympisch Comité, beschuldigt het IOC van partijdigheid. “Het IOC kiest partij in een politiek conflict en handelt in het belang van die partij”, betreurt Pozdniakov in een mededeling op Telegram.