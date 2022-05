Oekraïense militairen uiten kritiek op legerleiding: ‘Amper steun van onze commandanten’

De twee mannen melden zich sinds de invasie aan als vrijwilligers bij het leger en vochten in de Donbas. Ze hebben de strijd verlaten omdat ze naar eigen zeggen een zekere dood tegemoet gingen.

“De Russen wisten al heel snel onze posities en schoten terug met alles wat ze hadden. Het enige wat we konden doen is bidden dat we overleefden,” aldus een van de mannen. Volgens Lapko en Khrus hadden ze een tekort aan wapens, mankracht en voedsel. Daarnaast vinden ze dat Oekraïne onterecht het beeld schetst dat het leger onaantastbaar is. “Dat is niet realistisch. We voelden ons amper gesteund door onze commandanten.” Oekraïne is zeer spaarzaam met het naar buiten brengen van informatie over het aantal gesneuvelde en gewonde soldaten.

Het verhaal van de twee vrijwilligers komt overeen met een groep militairen die een paar dagen geleden een videoboodschap op Telegram plaatsten met de mededeling dat ze niet langer konden vechten vanwege gebrek aan voldoende wapens en ze zich niet langer gesteund voelen door hun leidinggevenden. De mannen vochten in de buurt van de stad Sjevjerodonetsk in de Donbas.

De Russische oud-topschaker Garry Kasparov waarschuwt op Twitter dat de Russische president Poetin op dit moment bezig is met een enorm offensief in het oosten van Oekraïne om nog zoveel mogelijk terreinwinst te boeken voordat de zware westerse wapens arriveren. “Poetin wil ons doen geloven dat er sprake is van een patstelling, zo hoopt hij dat er meer westerse steun komt voor een staakt-het-vuren. Maar daar gaat hij zich nooit aan houden,” aldus de criticaster van Poetin. Volgens Kasparov gaat Rusland keihard verder met het innemen van grondgebied en het russificeren van deze regio's.