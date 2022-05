NYT: ‘Inlichtingen VS helpen Oekraïne met doden Russische generaals’

De Amerikaanse krant onthult dat de regering-Biden in het geheim informatie met Oekraïne deelt over bijvoorbeeld de militaire plannen van het Kremlin in de Donbas-regio, waaronder inlichtingen over de locaties van mobiele controleposten van het Russische leger. Met behulp hiervan hebben Oekraïense troepen succesvolle artillerieaanvallen uit kunnen voeren waarbij Russische generaals om het leven zijn gekomen.

Hoeveel Russische militaire kopstukken op deze manier zijn omgebracht, willen de bronnen niet tegen de Amerikaanse krant zeggen. Militaire experts hebben zich volgens de krant verbaasd over het hoge aantal Russische generaals dat tot nu toe om het leven is gekomen.

De regering-Biden zou geprobeerd hebben de operatie geheim te houden, omdat deze door Rusland kan worden gezien als een escalatie van het conflict in Oekraïne.

Het Witte Huis en Pentagon willen niet reageren op de onthullingen van de krant. Defensiewoordvoerder John Kirby zegt enkel dat zijn ministerie Oekraïne van inlichtingen voorziet ‘zodat het land zichzelf kan verdedigen’.