Nu ook zeeotter en drie zeeleeuwen in Chili overleden aan vogelgriep

Een otter met vogelgriep is dood aangetroffen in het noorden van Chili. Volgens de nationale dienst voor aquacultuur is het de eerste keer is dat een zeeotter positief test op het H5N1-vogelgriepvirus. “Dit mannelijke exemplaar strandde dood in de buurt van het watergebied van de Lluta rivier bij het strand van Las Machas, samen met vogels in dezelfde toestand”, aldus een woordvoerder van het natuurinstituut.

Een maand eerder meldde het Zuid-Amerikaanse land ook al dat een zeeleeuw in het land positief testte, na een uitbraak in buurland Peru waarbij tot nu toe bijna 3.500 zeeleeuwen zijn gedood. Ondertussen zijn er al drie zeeleeuwen met vogelgriep gevonden.

“De zeeotter leeft in het water en bewoont dezelfde rotskusten van Peru en Chili als de zeeleeuwen”, aldus Peruaanse wetenschappers in een vorige week gepubliceerde studie. “We hebben anekdotische kennis dat sommige otterkarkassen op de Peruaanse en Chileense kusten zijn aangespoeld.”

Volgens diezelfde studie blijft de besmetting bij de zeeotters voorlopig beperkt omdat ze niet in grote groepen leven. “Directe overdracht van zoogdier op zoogdier is een mogelijke verklaring voor een uitbraak in een Spaanse nertsenfokkerij en de massale uitroeiing van Zuid-Amerikaanse zeeleeuwen die momenteel in Peru plaatsvindt”, klinkt het.

Dinsdag nog meldde de Wereldorganisatie voor Diergezondheid dat drie rode vossen dood waren aangetroffen in een natuurreservaat bij Congis-sur-Thérouanne in Frankrijk, ten noordoosten van Parijs. Een staal van een van de vossen - die in de buurt van dode meeuwen werd gevonden - testte positief op H5N1.

De wereldwijde verspreiding van het H5N1-vogelgriepvirus en de recente verspreiding naar een toenemend aantal zoogdieren heeft tot bezorgdheid geleid over een toekomstige variant die van mens op mens overgedragen kan worden.

Vorige maand nog overleed er een 11-jarig meisje in Cambodja aan vogelgriep, verder onderzoek moet nog duidelijk maken hoe ze besmet raakte. Sinds 2003 raakten volgens de WHO meer dan 860 mensen besmet met H5N1. In 457 gevallen was dat fataal. “Dit is dus geen nieuw fenomeen”, zei vogelgriepexpert Gunther Antonissen (UGent) eerder al bij De Morgen.