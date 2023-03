Nu ook staking bij buschauffeurs De Lijn in Vlaams-Brabant: 60 procent van bussen rijdt uit

In de Brusselse Rand en de regio rond Leuven-Mechelen rijdt vandaag 60 procent van de bussen van openbaarvervoersmaatschappij De Lijn uit, in Limburg minder dan de helft.

Vervoersmaatschappij De Lijn raadt reizigers aan de routeplanner op de website goed te checken om een aangepaste route uit te stippelen.

De staking is een reactie op het toenemende geweld tegen buschauffeurs. Woensdagavond nog kreeg een chauffeur in Genk klappen van passagiers, nadat hij hen gezegd had dat er op de bus niet gevapet mag worden. Daarop brak gisteren een spontane staking uit in alle stelplaatsen van De Lijn in Limburg.

De staking in Vlaams-Brabant was wel aangekondigd sinds maandag. “We vragen al zeer lang om extra maatregelen”, zegt ACV-secretaris Pieter Thys. “Er moet dringend iets gebeuren: het incident in Genk toont dat opnieuw aan.”

De vakbonden willen bijvoorbeeld meer afgesloten stuurposten, meer en beter opgeleid veiligheidspersoneel en betere ondersteuning en begeleiding voor slachtoffers van agressie. Ook moet er volgens Thys strenger en kordater opgetreden worden tegen de daders. “Zij komen er soms te licht vanaf”, stelt de ACV’er. “De Lijn moet vragende partij zijn om met de verschillende bevoegde ministers aan tafel te gaan zitten.”