Nu ook officieel: Felice Mazzu wordt trainer van Anderlecht

De Italo-Belg was de voorbije twee seizoenen hoofdcoach bij Union. Hij leidde de Brusselse traditieclub eerst naar de titel in 1B. In het eerste seizoen op het hoogste niveau in 48 jaar ging Union voort op zijn elan. De Unionisten stonden bijna de hele competitie op de eerste plaats, maar moesten in de play-offs de titel aan Club Brugge laten.

Voordien was Mazzu ook trainer bij Tubeke, White Star Woluwe, Sporting Charleroi en Racing Genk. Met Charleroi haalde hij driemaal Play-off 1 in zes seizoenen. Bij Genk mislukte zijn passage en werd hij al na enkele maanden aan de deur gezet.

Anderlecht beëindigde het seizoen op de derde plaats en nam vervolgens afscheid van coach Vincent Kompany. Die was aan zijn tweede seizoen als hoofdcoach bij paars-wit bezig, na in augustus 2020 zijn schoenen definitief aan de haak te hebben gehangen.

Op 20 juni begint Mazzu op Neerpede met de spelersgroep aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Union

“Ik zal de twee unieke seizoenen bij Union nooit vergeten. Ik wil er de spelers, staf en directie bedanken die me de kans hebben gegeven om het project uit te werken”, verklaart Mazzu, die vorige week maandag op de Pro League Awards werd verkozen tot Coach van het Jaar.

“Op mijn 56e heb ik ongelooflijk veel zin om een nieuwe uitdaging aan te gaan”, aldus Mazzu. “De ambities van Sporting Anderlecht bieden me een unieke kans die ik niet aan me voorbij mag laten gaan. Ik zal er verder werken op de fundamenten van een project, ingepast in de visie van de club en de verwachtingen van de fans. Het zal mijn taak zijn om de voetbalidentiteit en de stijl van het huis te koppelen aan resultaten, en jonge spelers te integreren en verder te ontwikkelen.”

Lees ook De hele wereld praat intussen mee over het wonder van Union

“Het is een eer om het embleem van deze club te mogen dragen, ik dank Wouter Vandenhaute en Peter Verbeke dan ook voor hun vertrouwen. Ik wil mijn ervaring en passie aanwenden om de grootste club van België terug te brengen naar de plek waar ze thuishoort. Ik kijk ernaar uit om de spelersgroep en de fans zo snel mogelijk te ontmoeten.”

“Felice Mazzu zal beschikken over een kern met spelintelligentie en voetballend vermogen”, reageert CEO Peter Verbeke. “Met zijn focus op groepsdynamiek, agressieve pressing en aanvallende transitie moeten we een nieuwe dimensie toevoegen aan ons voetbal.”

“RSC Anderlecht komt van ver terug, maar heeft zich de voorbije twee seizoenen wel telkens bij de beste vier geplaatst”, stelt voorzitter Wouter Vandenhaute. “De rangen binnen de club zijn opnieuw gesloten rond een sterk management, gesteund door stabiele aandeelhouders. De volgende stap is opnieuw prijzen pakken. En we zijn ervan overtuigd dat Felice Mazzu ons daarbij gaat helpen. Mazzu is een vakman en een uitstekende people manager. En hij brandt net als wij van ambitie om van Anderlecht opnieuw de nummer één van België te maken.”