Nu ook officieel: Anderlecht zet samenwerking met Peter Verbeke stop

De veertigjarige Verbeke ging in maart 2020 als Head of Sports aan de slag bij paars-wit. Sterke man Wouter Vandenhaute had hem overtuigd zijn job als Sports Manager bij AA Gent te laten vallen voor een opdracht in het Lotto Park. Eerder was hij ook Recruitment Coordinator bij Club Brugge.

Bij Anderlecht was Verbeke aanvankelijk verantwoordelijk voor de scouting en rekrutering. Hij bepaalde ook mee het sportieve beleid van de club. Met de hulp van coach Vincent Kompany haalde hij de voorbije jaren spelers als Lukas Nmecha, Joshua Zirkzee, Christian Kouamé en Sergio Gomez naar de club. De voorbije transferzomer, na het vertrek van Kompany, ging grotendeels de mist in.

In december 2021 werd Verbeke de nieuwe CEO na het vertrek van Jos Donvil. Die functie voerde hij uit tot oktober vorig jaar. Toen moest Verbeke met een ernstige virale infectie het werk staken. Anderlecht besliste in november om de Deen Jesper Fredberg aan te stellen als nieuwe CEO Sports, Kenneth Bornauw werd de CEO Non-Sports. Wouter Vandenhaute is sinds twee weken niet langer uitvoerend, maar wel niet-uitvoerend voorzitter.

Bij zijn terugkeer deze maand vonden Verbeke en het nieuwe bestuur van de club geen akkoord over een verdere samenwerking. Anderlecht wenst hem het beste toe in de toekomst.