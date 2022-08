Nu duidelijk wordt wat de aard van sommige in beslag genomen documenten bij Trump kan zijn, zingen veel Republikeinen een toontje lager

Wie is de koning van Amerika? ‘De president is geen koning’, zei senator Amy Klobuchar zondag tegen nieuwszender NBC. ‘En ik wil daaraan toevoegen dat ook de voormalig president geen koning is.’ De koning, zei Klobuchar, ‘is de wet’. Iedere Amerikaan hoort zich daaraan te houden, niemand staat erboven.

Klobuchar is een van vele Democraten die dit weekeinde vol afschuw reageerden op de perikelen rondom het strafrechtelijk onderzoek naar Donald Trump. Na zijn ambtstermijn heeft Trump geheime documenten mee naar zijn huis in Florida genomen, terwijl die volgens de wet bewaard moeten worden onder beveiliging in ‘specifieke overheidsgebouwen’. Mogelijk heeft Trump de Spionagewet overtreden, waar een maximale gevangenisstraf van tien jaar op staat.

‘Als ik als senator geclassificeerde documenten wil bekijken moet ik naar een speciale kamer’, zei Klobuchar, ‘dan mag ik mijn Fitbit niet eens om’.

Van gevoelig tot staatsgeheim

Vorige week maandag deed de FBI een inval in Mar-a-Lago, Trumps woning en golfclub in Florida, op zoek naar documenten die hij niet in bezit mocht hebben. In totaal heeft de FBI ongeveer twintig dozen met documenten en een aantal ringmappen met foto’s in beslag genomen. Het huiszoekingsbevel en de inventarislijst werden op vrijdag vrijgegeven door de rechter.

Zaterdag deden Democraten in het Huis van Afgevaardigden een verzoek aan Avril Haines, de Nationale Inlichtingendirecteur, om een risicoanalyse op te stellen: kunnen deze documenten het land hebben geschaad? ‘De voormalig president Trump heeft onze nationale veiligheid mogelijk in groot gevaar gebracht’, schreven Democraten Carolyn Maloney en Adam Schiff in een brief. Ze willen dat het Amerikaans Congres in een geheime briefing meer informatie wordt verschaft over het onderzoek.

De classificatie van de in beslag genomen documenten loopt uiteen van gevoelig tot staatsgeheim. Veel Amerikaanse media suggereren op basis van anonieme bronnen dat het informatie over nucleaire wapens betreft. Als dat waar is, is het gevaar voor de nationale veiligheid ‘niet te overschatten’, stelden de Democraten.

‘Politieke heksenjacht’

Donald Trump zelf zou in eerste instantie opgewonden zijn geweest over de FBI-inval. De tegenreactie zou Republikeinen achter hem kunnen verenigen en mobiliseren, was zijn gedachte. Dat zou hem in 2024 dichterbij een verkiezingszege kunnen brengen. Zijn aanhangers en Republikeinse medestanders herhaalden zijn retoriek over het gerechtelijk onderzoek als ‘politieke heksenjacht’.

Inmiddels zijn veel Republikeinen een toontje lager gaan zingen, sinds duidelijk werd wat de aard van sommige in beslag genomen documenten kan zijn. ‘Hij heeft veel vragen te beantwoorden’, zei het Republikeinse Congreslid Mike Turner zondag op CNN. ‘Niemand staat boven de wet.’ Donald Trump niet, maar minister van Justitie Merrick Garland ook niet, voegde Turner daar gelijk aan toe.

Publiek zwaait naar Donald Trump, na een depositie op 10 augustus in New York. Beeld Michael M. Santiago / Getty Images

Die retoriek van Trump en zijn medestanders blijft niet zonder effect. De bedreigingen, meestal online, aan het adres van de FBI stapelen zich op. Op zaterdag verzamelde een groep bewapende Trump-aanhangers zich voor het FBI-kantoor in Phoenix, Arizona.

De FBI en het ministerie van Binnenlandse Veiligheid hebben een interne memo rondgestuurd over de bedreigingen. Een van meest zorgwekkende bedreigingen kwam van iemand die zei ‘een zogeheten vuile bom voor het hoofdkantoor van de FBI te plaatsen’. Ook hebben mensen opgeroepen tot burgeroorlog en een gewapende opstand, meldt nieuwszender CBS op basis van de memo. Daarnaast hebben mensen die direct betrokken waren bij de huiszoeking doodsbedreigingen ontvangen.

Niet teruggegeven

Een van Trumps advocaten blijkt in juni een verklaring te hebben ondertekend waarin stond dat al het geheime materiaal in Mar-a-Lago reeds was teruggegeven aan de regering, meldde The New York Times op zaterdag. Dat blijkt niet het geval. Trump houdt vol dat hij aan de goede kant van de geschiedenis staat. Hij zou alle in beslag genomen documenten voor het einde van zijn termijn als president netjes hebben teruggegeven.

Trump beschuldigt intussen zijn voorganger Barack Obama ervan ‘33 miljoen pagina’s’ aan overheidsdocumenten thuis te hebben, waarvan ‘de meeste’ geheim zijn. Het nationaal archief heeft dat meteen ontkracht en stelt dat Obama zijn volledige presidentiële archief heeft overgedragen, zoals de wet voorschrijft.