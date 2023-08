Nu al voor 12,24 miljard euro ingetekend op staatsbon, ondanks problemen bij banken

Het aantal inschrijvingen voor de nieuwe Belgische staatsbon blijft maar stijgen. Dinsdagmiddag hadden spaarders al voor 12,24 miljard euro ingetekend om de eenjarige staatsbon met een nettorendement van 2,81 procent. Een dag eerder stond de teller nog op 8,802 miljard.

Via de banken is voor 6,241 miljard euro opgehaald, rechtstreeks via de Grootboeken van het Agentschap van de Schuld is voor 6,002 miljard ingetekend.

Maandag kon de nieuwe staatsbon het succes van de Leterme-bon al ruimschoots overtreffen. In 2011 wist die nog 5,7 miljard op te halen, met deze staatsbon is intussen al ruimschoots een verdubbeling van dat bedrag opgehaald.

Toch waarschuwt Jean Deboutte, directeur van het Agentschap van de Schuld, voor mogelijke problemen bij de banken. De overschrijvingslimieten en lange wachttijden bij banken maken het voor sommige mensen moeilijk om in te tekenen. Deboutte benadrukt dat het geld effectief op de rekening van de Staat moet staan op vrijdagochtend, wanneer de campagne voor deze staatsbon afloopt.