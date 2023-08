Nu al 16,1 miljard euro opgehaald met verkoop staatsbons

De deadline om in te tekenen voor de nieuwe staatsbon met een nettorendement van 2,81 procent nadert, maar ook in de afgelopen 24 uur zijn er nog heel wat inschrijvingen bijgekomen. In totaal is er woensdagmiddag al voor 16,1 miljard euro ingetekend op de staatsbon, zo meldt het Agentschap van de Schuld.

Gisteren stond de teller nog op 12,24 miljard euro. Daarmee werd al een verdubbeling bereikt van het opgehaalde bedrag voor de succesvolle Leterme-bon in 2011. Premier Alexander De Croo (Open Vld) noemde dat succes gisteren “meer dan verhoopt” en ziet in de massale interesse dat “de Belgische bevolking vertrouwen heeft in haar overheid. Wij zijn een zeer betrouwbare partner in dit verhaal”.

Wie nu nog wil intekenen op de staatsbon, zal zich moeten haasten. Bovendien meldt Jean Deboutte, directeur van het Agentschap van de Schuld, dat er veel klachten binnenkomen over overschrijvingslimieten en lange wachttijden bij de banken. Omdat sommige mensen enorm hoge bedragen willen overmaken, kan dat mogelijk niet meer op tijd gebeuren. Deboutte benadrukt dat het geld vrijdagochtend effectief op de rekening van de staat moet staan, wanneer de campagne voor deze staatsbon afloopt.

Rechtstreeks intekenen via de dienst Grootboeken van het Agentschap kan alleen vandaag en morgen nog, via de banken is dat ook vrijdag nog een optie.