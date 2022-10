November Boekenmaand loert om de hoek: ‘Lezers komen graag samen om hun liefde voor boeken te vieren’

De Boekenbeurs is niet meer, enter November Boekenmaand. Verlangt de lezer toch nog naar een soort collectief momentum voor het boek?

“Ja, het is ons al lang duidelijk dat lezers graag samen komen om hun liefde voor boeken te cultiveren of te vieren. Je merkt dat bijvoorbeeld aan het het succes van tweedehands boekenmarkten of de Uitgelezen-avonden in de Vooruit. En dankzij de Boekenbeurs kennen we de traditie om bij het vallen van de bladeren wat meer in de boeken te kruipen, dus dit is een perfecte periode om daar weer iets mee te doen.”

Wat mag de lezer verwachten van November Boekenmaand?

“Het concept, een initiatief van de stad Antwerpen, is vorig jaar ontstaan, maar het is wel groter dan voorheen. Bestaande evenementen worden samengebracht, zoals Crossing Border, dat muziek en literatuur combineert, of Grafixx, het festival voor grafische kunst. De stad investeert ook fors om die boekenmaand als momentum zichtbaar te maken en aan Behoud De Begeerte is gevraagd om het hele gebeuren van een feestelijk startschot te voorzien in de vorm van een openingsfestival.”

Het is wel een feest in mineur: het Boekenbal gaat dit weekend niet door omdat verschillende auteurs zich verzetten tegen de cultuurbesparingen van het Antwerpse stadsbestuur, dat snoeit in de projectsubsidies voor jonge, beginnende kunstenaars. Zo gaf Jeroen Olyslaegers, die de feestelijke openingsrede zou geven, zijn opdracht terug.

“Het is jammer dat het zo uitdraait. Ik kom uit de theaterwereld en ik heb daar gemerkt dat festivals als Theater Aan Zee – ontmoetingen tussen collega’s in een feestelijke setting – heel goed zijn. Maar het bal laten doorgaan was geen optie: het nieuws is bij velen hard binnengekomen en het is duidelijk geen gepast moment om te vieren. We scharen ons ook achter de kritiek van de auteurs: het is een slechte zaak als de culturele bodem verschraalt omdat er niet geïnvesteerd wordt in jonge kunstenaars. We hopen nog altijd dat het stadsbestuur die beslissing terugdraait.”

Steven Heene van Behoud de Begeerte, organisator van November Boekenmaand. Beeld rv

Jullie benadrukken dat November Boekenmaand geen literair festival is, maar dat er ook aandacht is voor bijvoorbeeld kookboeken. Is dat nodig om genoeg volk te lokken?

“Het is een principiële keuze: we willen het boek centraal zetten, over alle genres en schotten heen. Zo is er ook het Festival van het Spannende Boek voor thrillerliefhebbers, er is aandacht voor poëzie en in Steinerschool Hibernia zetten we het young adult-genre in de kijker. Daarvoor werken we samen met populaire ‘Booktokkers’ die op TikTok leestips geven. Er zijn ook verschillende workshops van Creatief Schrijven en Bond Zonder Naam. We proberen voor deze boekenmaand horizontaler te werken, met verschillende partijen. Dat is best nieuw, maar we geloven dat dat de toekomst is.”

Wat bedoelt u daarmee? Het moet meer zijn dan de obligate signeersessies met bekende schrijvers?

“Precies. Zo hebben we ook naar interessante locaties in de stad gezocht: scenarist en debuterend auteur Angelo Tijssens (bekend van ‘Girl’ en ‘Close’, LB) zal in Gallery Sofie Van de Velde vertellen over kunst die hem inspireert. Het KMSKA host gesprekken over grote actuele thema’s als dekolonisatie en gender, en ook De Morgen heeft een podium waar journalisten en columnisten in duo’s aantreden, zoals Maud Vanhauwaert, Saskia De Coster, Vincent Stuer en Aya Sabi. In bibliotheken worden dan weer leesclubs georganiseerd. Dit openingsfeest beschouwen we als een pilooteditie waar we de komende jaren op kunnen voortbouwen.”

Waar kijkt u persoonlijk het meest naar uit?

“We hebben hard ingezet op een evenwichtig en divers programma, dus vraag me niet om uit dit boeket één bloem te kiezen.”

Meer info: antwerpenleest.be