Notarisbarometer: dit jaar 7,1 procent minder woningen verkocht, maar in maart ging het weer beter

Terwijl in de meeste van onze buurlanden de woningprijzen forse klappen krijgen, blijft dat effect bij ons helemaal uit. Integendeel, huizen zijn in het eerste kwartaal van 2023 nog 1,1 procent duurder geworden en kosten nu gemiddeld 323.031 euro, bij appartementen gaat het om een stijging van 1,5 procent tot 264.139 euro. Gezien de nog steeds hoge inflatie betekent dat wel een daling in reële termen. “De Belgische vastgoedmarkt heeft aangetoond dat ze helemaal niet te vergelijken valt met onze buurlanden en een totaal andere dynamiek volgt”, reageert Bart Van Opstal, woordvoerder van notaris.be. “De verminderde vraag heeft hier geen effect op de prijzen. De vastgoedmarkt kan best wel wat schokken aan.”

KBC-econoom Johan Van Gompel verwacht in België zeker geen ineenstorting van de prijs. “Over het hele jaar voorspellen we dat de woningprijzen wel lichtjes zullen dalen, dat zullen we de volgende maanden normaal gezien merken. Maar scenario’s zoals in Nederland of Duitsland moeten we hier niet verwachten. Daar waren de woningen enorm overgewaardeerd en vindt er nu een correctie plaats. Dat is hier veel minder het geval.”

Ondanks de vrij stabiele prijs heeft het aantal vastgoedtransacties vorig kwartaal wel klappen gekregen. Voor heel België was er een daling van 7,1 procent: 9,2 procent in Vlaanderen, 5 procent in Brussel en 3,5 procent in Wallonië. Door de gestegen rente is het kopen van een huis veel moeilijker geworden. Dat zagen we al eerder in de hypothecaire leningen, die gedaald zijn met bijna vijftig procent.

Herstel in maart

Maar wat opvalt: de terugval blijkt volledig toe te schrijven aan de maanden januari en februari, toen er 10,4 procent minder woningen werden verkocht. De verkoop is in maart slechts één procent achterliep op die van vorig jaar. Heeft het herstel zich dan al ingezet?

Van Gompel zoekt de verklaring eerder in het feit dat de maanden januari en februari van vorig jaar uitzonderlijk druk waren. “Velen hebben eind 2021 de aankoop van hun woning uitgesteld om zo te kunnen genieten van de lagere Vlaamse registratierechten die vanaf 2022 ingegaan zijn. Daardoor is er dit jaar in de eerste twee maanden vergeleken met een uitzonderlijk hoog niveau vorig jaar. Dat normaliseert zich nu.”

Van Opstal ziet het anders. “We hebben al gemerkt dat fiscale maatregelen maar een beperkt effect hebben op het aantal transacties. Dat is dus slechts een gedeeltelijke verklaring. Waarom maart dan zo verschillend is, is voor ons ook niet duidelijk en het heeft ons wel verrast. Of dit een tijdelijke opflakkering is, zal in de komende maanden moeten blijken.”