NOS-presentator Tom Egbers reageert op verhalen over wangedrag: ‘Ik laat me na vier decennia niet zomaar bij het grofvuil zetten’

Egbers, die afgelopen weekeinde zijn werk als presentator neerlegde na een publicatie van De Volkskrant over de werkcultuur op de sportredactie van de NOS, was vrijdagavond te gast in de talkshow Khalid & Sophie op NPO 1. In dat artikel schetsten (oud-)medewerkers en andere betrokkenen een werkcultuur waarin jarenlang grensoverschrijdend en intimiderend gedrag kon bestaan, iets waar ook Egbers zich schuldig aan gemaakt zou hebben.

“Ik hoop toch dat ik die man niet ben. Ik durf je dat wel te verzekeren", zei Egbers over het beeld dat van hem geschetst is. Over de affaire met een jonge medewerker, die hij stelselmatig zou gepest hebben nadat zijn vrouw erachter kwam, stelde hij dat de situatie escaleerde omdat ze “explosieve, onjuiste dingen vertelde die een bom legden onder de reddingskansen voor mijn huwelijk.” Volgens Egbers maakte hij haar toen op de redactie duidelijk dat hij “nooit meer een onderwerp met haar zou maken”.

De presentator erkende tegenover De Volkskrant dat hij fouten heeft gemaakt. Hij herhaalde tijdens de talkshow, in het kader van een mogelijke machtsstructuur binnen de affaire, dat hij het “echt niet goed gedaan heeft”.

Eerder op de dag werd al duidelijk dat de sportpresentator de komende maanden niet op tv zal verschijnen voor NOS Sport. Een beslissing “in goed overleg” met de directie, zo klinkt het in een verklaring van de Nederlandse publieke omroep. De periode wordt ingelast “om zo ruimte te geven om de vragen te beantwoorden die zijn ontstaan”.

Egbers stelt nu dat hij “in gesprek wil gaan met mensen die zich door mij onveilig hebben gevoeld” en dat de cultuur “moet veranderen” zodat Studio Sport weer “een goed en veilig programma wordt”. Anderzijds is hij ook stellig: “Ik laat me na vier decennia niet zomaar bij het grofvuil zetten”.

Ook de hoofdredactie van NOS Sport zal ‘gefaseerd’ terugtreden, op korte termijn zo er al een interim-hoofdredacteur aangesteld worden. Daarnaast laat NOS de werkcultuur in de hele organisatie onderzoeken door een externe, onafhankelijke partij.